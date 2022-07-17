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拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾

環球政治 15:10 2022/07/17

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美國總統拜登結束訪問中東之行，他強調美國仍會是中東的積極合作夥伴。但拜登今次出訪未能促成以色列等國在內的地區安全軸心承諾及石油增產協議，被指是空手而回。

與沙特王儲親密碰拳 拜登遭斥手上沾染鮮血【下一頁】

今次為拜登（Joe Biden）上任以來首次出訪中東，尾站在沙特阿拉伯第二大城市吉達出席海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。

拜登在峰會上提到美國不會離開中東地區，留下可讓中國、俄羅斯或伊朗來填補的真空狀態。他強調將會尋求以積極、有原則的美國領導力作為基礎，致力建設中東地區的積極未來。

美國稱希望峰會有助為以色列在內的地區安全聯盟奠定基礎，以應對伊朗的威脅，但遭到沙特潑冷水。

由於部分阿拉伯國家本身和以色列沒有聯繫，美方向這些國家推銷連接防空系統計劃的難度大增。再加上伊朗擁有包括伊拉克、黎巴嫩和也門等強大的區域代理人網絡，這些阿拉伯國家也不願意加入被視為反伊朗的聯盟。

沙特外長索德（Faisal bin Farhan Al-Saud）表示，他不知道任何有關海灣國家及以色列防務聯盟的討論，而沙特也沒有參與這類談判。

他更表示，沙特決定向所有航空公司開放領空，是與沙特和以色列建立外交關係無關，亦並非採取進一步措施的先兆。

拜登晤沙特王儲 雙方同意保持能源穩定【下一頁】

全球原油價格高企，汽油價格飆升推動通脹升至超過40年來的高位，更威脅拜登支持率。拜登今次出訪希望爭取石油輸出國組織（OPEC）龍頭沙特支持，就石油增產達成協議以壓低汽油價格。

不過拜登今次空手而回。沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）表示，沙特已宣布將產量由目前的每日1,200萬桶，到2027年提高至每日1,300萬桶，而沙特之後沒有能力再增產。

穆罕默德·本·薩勒曼更指，如通過排除主要能源採取不切實際的減排政策，將在未來幾年導致前所未有的通脹和能源價格上升，也會令失業率上升及社會安全問題惡化。

不過沙特及俄羅斯等國組成的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）將於8月3日開會，拜登或寄望OPEC+在會上商討增產石油。

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責任編輯：鄭錦玲

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