成本上升及競爭壓力加劇 星巴克考慮出售英國業務

據外媒報道，咖啡連鎖店集團星巴克（Starbucks）已要求其顧問Houlihan Lokey評估外界對其英國業務的興趣。星巴克表示，正在探索出售英國業務的可能性，但尚未正式啟動銷售程序，仍繼續為公司擁有的國際業務。

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英國是星巴克在歐洲、中東和非洲最大的市場，截至去年10月，星巴克在英國有1,000家門店，其中297家為公司所有，703家為特許經營。集團指，雖然英國已解封防疫措施，星巴克在當地的收入見反彈，但自有門店的財務表現仍未恢復到疫情前水平，當中辦公、旅遊和市中心的商店收入落後於其他地方。

報道指，星巴克除面對成本上升的壓力之外，亦要面對Pret A Manger、Tim Hortons 和 Costa等對手的競爭壓力。

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記者：郭秀慧