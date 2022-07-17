【帶你睇盤】受惠日後屯門南延綫　兩房首期47萬即上車

屯門樓價相對低水，仍有500萬元以下的兩房單位可揀。今次祥益地產介紹的屋苑為豐景園，雖然屋苑並非位於屯門市中心，但鄰近輕鐵站，交通算方便。與鄰近的海典軒、南浪海灣及嘉悅半島相比，級數未必比得上，但勝在樓價親民，而且受惠日後屯門南延綫。

今次放盤單位為5座高層8室，實用面積301平方呎，兩房間隔，現叫價470萬元，可借九成按揭，首期僅47萬元。從相片可見，單位裝修企理，享開揚景。

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放盤單位 屯門豐景園5座高層8室（物業編號：AN230612） 實用面積 301平方呎 間隔 兩房 叫價 470萬元 賣點 高層企理、有匙可睇、可做九按、升值潛力優厚

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