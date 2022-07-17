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沙田第一城業主減價50萬賣樓　即吸引三組客洽購　終再減15萬易手

股樓投資 14:01 2022/07/17

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市場憂慮加息，加上新盤搶客，業主只能減價吸客。沙田第一城有兩房單位早前減價50萬元，隨即吸引三組睇樓客洽購，單位最終再減15萬元易手。

美聯物業黃錦瀚表示，沙田第一城45座低層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，5月中叫價550萬元放售，早前減價至500萬元，翌日即有三組睇樓客出價，經多方議價後，單位終以485萬元易手，實用呎價17,077元。

資料顯示，原業主於2009年10月以160萬元購入上述物業，持貨近13年，現帳面賺約325萬元，物業期內升值逾2倍。

【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感  黃色及淡雅灰營造獨特氣息【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 沙田第一城 私人屋苑

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