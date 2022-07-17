體育轉播權成本增加 迪士尼旗下ESPN+體育串流媒體服務將加價43%

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據外媒報道，迪士尼下個月將提高ESPN+體育串流媒體服務的價格，月費將由目前6.99元（美元，下同）加至9.99元，年費將由69.99元加至99.99元。加價將於8月23日生效，加幅達43%。迪士尼表示，用戶將於下周收到通知，而是次加價並不影響其他迪士尼頻道（包括Disney+、ESPN+、Hulu）的價格。
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迪士尼指，隨著體育轉播權的成本不斷增加，因此需調升ESPN+的訂閱費用，並指今次加價反映ESPN+規模和價值的增加。截至5月底，ESPN+擁有2,230萬訂閱用戶。
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記者：郭秀慧