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體育轉播權成本增加 迪士尼旗下ESPN+體育串流媒體服務將加價43%

環球政經 13:48 2022/07/17

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據外媒報道，迪士尼下個月將提高ESPN+體育串流媒體服務的價格，月費將由目前6.99元（美元，下同）加至9.99元，年費將由69.99元加至99.99元。加價將於8月23日生效，加幅達43%。迪士尼表示，用戶將於下周收到通知，而是次加價並不影響其他迪士尼頻道（包括Disney+、ESPN+、Hulu）的價格。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

迪士尼指，隨著體育轉播權的成本不斷增加，因此需調升ESPN+的訂閱費用，並指今次加價反映ESPN+規模和價值的增加。截至5月底，ESPN+擁有2,230萬訂閱用戶。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁

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記者：郭秀慧

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