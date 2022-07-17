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【中國經濟】央企上半年淨利潤增6.1% 國資委指利潤率保持較高水平

股樓投資 13:11 2022/07/17

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內媒報道，今年首6個月，央企實現營業收入19.2萬億元（人民幣，下同），利潤總額1.4萬億元、淨利潤1.1萬億元，按年分別增長12%、7.1%及6.1%。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

內媒引述國務院國資委報道，今年以來，受新冠疫情等超預期因素影響，經濟出現新的下行壓力，各央企上半年營收利潤率均保持較高水平，資產負債率總體保持穩定，有力帶動了產業鏈上下游企業協同發展，為穩定宏觀經濟大盤發揮了「壓艙石」作用。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升【見下頁

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為完成全年經濟增長目標，國資委表示已製定下半年穩增長穩大盤工作方案，總的要求是堅持全年「兩增一控三提高」目標任務不動搖，進一步做實做細央企提質增效工作。截至5月底，中央企業改革三年行動舉措完成率達94.7%，主體任務基本完成。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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記者：郭秀慧

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