首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭

近期二手市道較差，屢錄蝕讓成交，但個別買家怕錯失機會，不惜追價入市。香港置業黃志明說，大角咀港灣豪庭6座中低層D室，實用面積338平方呎，兩房間隔，向西南，新近以675萬元易手，實用呎價19,970元，較市價高約4%。

黃志明透露，新買家為首置客，心儀單位享海景，間隔四正，更重要的是上星期同呎數單位以650萬元成交，怕錯失機會，故今次追價入市。

資料顯示，原業主於2013年12月以420萬元購入上述單位，持貨近9年，現帳面獲利255萬元，物業期內升值約60%。

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