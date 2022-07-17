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【Amazon】自有品牌銷售欠佳 亞馬遜擬削減種類一半以上

股樓投資 12:21 2022/07/17

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銷售成績不似預期，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon，美﹕AMZN）計劃減少自有品牌數量。 外媒引述知情人士指， 由於部分自有品牌的產品銷售疲軟，Amazon開始討論完全退出自有品牌事業的可能性，以迴避監管壓力。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

報道指，最近6個月，Amazon領導階層指示自有品牌團隊，削減產品清單，很多商品被要求不要再下訂單，而主管正在討論，要將美國本土的自有品牌種類縮減一半以上。報道又指，Amazon因自身產品的規模不斷擴大，使其自有品牌於平台上與其他賣家展開競爭，並引發反壟斷監管部門的注意。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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Amazon自2009年開設自有品牌業務，截至2020年涵蓋45個自有品牌，由維生素、咖啡、服裝，到家具等產品，品牌包括Amazon Basics、Goodthreads和Solimo。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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記者：郭秀慧

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美股 壟斷 Amazon

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