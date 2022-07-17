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【加價潮】奢侈品加價潮未完！ COACH部分產品加價一成 以應對通脹壓力

理財智慧 11:50 2022/07/17

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全球進入通脹時代，奢侈品牌價格同樣升不停。據外電報道，國際時尚品牌COACH集團指，由於受到生產材料和運輸成本等多方面的影響，集團於7月15日起逐步對產品進行價格調整，綜合各產品綫和分類，平均漲幅在7%至8%，部分女士手袋加價10%。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

COACH表示，是次加價面向全球市場，並非針對個別市場。事實上，COACH並不是近期唯一加價的奢侈品牌，7月以來，Prada、Chanel等已經宣布加價。COACH母公司Tapestry集團早前於2022財年半年業績報告上表示，通過促銷活動減少、最小存貨單位（SKU）增加以及漲價的策略組合帶動該季度的業績增長，並指出未來Tapestry旗下品牌仍有加價的空間，將有助於品牌抵消通脹帶來的壓力。

【大行報告】 瑞銀維持燃氣股「中性」看法 惟看好呢隻首選股【見下頁

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記者：郭秀慧

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