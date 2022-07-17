  • 31°C
香港時間 : 2022717日 (日) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石油危機】 拜登「求油」之旅空手而回 未獲沙特阿拉伯承諾增產石油

環球政經 10:53 2022/07/17

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）結束上任後首次中東之行。自俄烏戰爭爆發，因制裁俄羅斯石油而導致供應短缺，油價飆升，亦為美國通脹帶來前所未有的壓力。而拜登此行明顯是為遊說最大原油出口國沙特阿拉伯增產而來，但並未獲得沙特方面的明確增產承諾。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

拜登周五（15日）飛抵沙特阿拉伯後，隨即率團跟掌握實權的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行約3小時的雙邊會談。會後拜登表示期望沙特在未來數周就石油增產採取進一步行動，但穆罕默德指出，沙特的石油產量幾乎達到極限，最高產能最多可從現時每日1,200萬桶提高到1,300萬桶，之後增產能力將耗盡。雙方在增產方面未有達成任何協議。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
石油 經濟 拜登 美國

下一篇文章

湯文亮：買樓天時地利人和
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【億萬富豪】比爾蓋茲宣布捐出全副身家　退出富豪榜
【億萬富豪】比爾蓋茲宣布捐出全副身家　退出富豪榜
三大利好因素支持後市 陸東：恒指下半年可挑戰26000點
三大利好因素支持後市 陸東：恒指下半年可挑戰26000點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款