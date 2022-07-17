【石油危機】 拜登「求油」之旅空手而回 未獲沙特阿拉伯承諾增產石油

美國總統拜登（Joe Biden）結束上任後首次中東之行。自俄烏戰爭爆發，因制裁俄羅斯石油而導致供應短缺，油價飆升，亦為美國通脹帶來前所未有的壓力。而拜登此行明顯是為遊說最大原油出口國沙特阿拉伯增產而來，但並未獲得沙特方面的明確增產承諾。

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拜登周五（15日）飛抵沙特阿拉伯後，隨即率團跟掌握實權的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行約3小時的雙邊會談。會後拜登表示期望沙特在未來數周就石油增產採取進一步行動，但穆罕默德指出，沙特的石油產量幾乎達到極限，最高產能最多可從現時每日1,200萬桶提高到1,300萬桶，之後增產能力將耗盡。雙方在增產方面未有達成任何協議。

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記者：郭秀慧