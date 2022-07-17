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【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定

股市 07:46 2022/07/17

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【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定

紐約期油一周跌7%，連續兩周下跌，回落至97.59美元，近5星期油價已由120美元水平回落，累跌19%。美國總統拜登周末到沙地阿拉伯，遊說中東國家增產，拜登宣稱沙地將增加石油供應，預計未來數周看到進一步的措施。沙地表示石油政策決定將根據市場邏輯，並指OPEC+將繼續做對市場正確的事，任何有關石油政策的決定，都必需在OPEC+內部進行討論後做出，OPEC+將於8月3日舉行下一次決策會議。

拜登出訪未立刻導致沙地承諾提高產量，但美國官員歡迎OPEC+採取措施增加供應，並預期未來將有更多。拜登在吉達會見沙地國王薩勒曼及王儲穆罕默德，高油價迫使拜登在華盛頓郵報專欄作家 Jamal Khashoggi 被殺案後，修補與沙地的關係。

沙地外交部指未有任何協議，沙地稱長期以來的政策，即努力確保市場上有充足的原油供應，並非常謹慎地關注供需情況，如果存在潛在的短缺，將通過OPEC及OPEC+努力增加原油產量。

沙地表示，會聽取來自世界各地的合作夥伴和朋友的意見，尤其是消費國，但OPEC+會根據需要供應能源。值得留意的是，OPEC+聯盟包括俄羅斯。

在美國壓力下，OPEC+於6月已開始增產，不過油價下跌，令增產隨時有變數。在現時OPEC+協議下，沙地下月產量將達到每日1100萬桶的高水平，國營的沙地阿美阿大產能為1200萬桶。

美國汽油價格仍接近每加侖5美元的創紀錄水平，隨著美國中期選舉的臨近，引發了不少不滿情緒。

【美股焦點】耶倫：對俄羅斯實施石油價格上限　是有效遏制通脹工具之一

【國際油價】花旗：缺乏干預下　油價可能跌至50美元而非150美元

美股 經濟 石油 石油輸出國組織 拜登 紐約期油

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