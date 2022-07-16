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【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）

Hot Talk 17:13 2022/07/16

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本港MDRT會員共8741人，按年減逾四成但仍屬全球第三多。

2022年保險界MDRT（Million Dollar Round Table，百萬圓桌）名單日前出爐，截至7月1日止，本港保險公司去年於100大保險公司排行榜中幾乎獨佔鰲頭，本港MDRT人數也冠絕全球，但今年明顯失色。2022年，本港MDRT會員合計有8741人，是全球第三多會員的市場，但與2021年的15719人相比，大減逾4成。

疫情令兩地通關受阻，逼使內地客於內地投保，直接衝擊本港保險業，但同時造就中國MDRT會員人數由2021年的13265人，增加19％至今年的15783人，並取代本港，成為今年全球最多MDRT會員的地區。

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以保險公司全球MDRT人數排名計，友邦 （01299） 包辦了今年MDRT 100大保險公司名單頭3位。覆蓋香港市場的友邦保險（國際）去年是全球冠軍，有5135名會員，但今年僅以2458名會員獲第三位。然而，友邦保險（國際）已是一眾本港保險公司中取得最前排名的一間，間接反映了封關及中港經濟之前惡化，對保險界銷售的持續影響。

友邦中國MDRT會員人數全球最多

今年MDRT 100大保險公司全球排名第一的是友邦中國，MDRT會員人數達4255名，較去年的3283名有所增長。至於全球排第二的是友邦泰國，有2551名MDRT會員。

宏利香港今年有2028名MDRT會員，排名第四，人數與去年的2245人相若，但排名則按年上升兩位。保誠 （00945） 香港及友邦澳門分別以850名及841名會員佔據第25位及26位，前者去年排全球第二，後者連續兩年排名第26位。

其餘本港保險公司方面，安盛、富衛、永明及富通等，亦齊齊打入今年百大排行榜，詳情請按以下連結：

2022年MDRT百大保險公司排名

2021年MDRT百大保險公司排名

 

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