【裝修知識】驗樓後執修麻煩多 業主「跟進事項」全攻略

買樓是人生大事，好的樓宇可以安枕無憂，而壞的樓宇則會寢食難安，因此近年有不少市民在買樓時，都會選擇聘請專業的驗樓師為單位進行驗收，務求將來入住後能「食得招積，住得舒適」。有見及此，今期《精明裝修》將講解驗樓後的執修事宜，望能加深讀者對驗樓後的執修知識，從而買樓後更易跟進單位的執修。

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不論新建成的樓宇、二手樓宇，以及舊樓都會出現各式各樣瑕疵，業主可以把驗樓時所發現的問題轉交予發展商或裝修公司執修。當專業的驗樓師驗收單位後，提交了執修單，總需要跟進維修工作，但不同發展商有不同的處理程序，根據單位質素不同、業主心態各異，很難訂定出統一的跟進執修方法。

一般而言，業主提交驗樓報告時，發展商職員都會有初步的估計執修完工期，短的約一至兩星期，長的或需一個月，而執修的複雜性直接影響執修工作的日期。部分業主會要求發展商約定某日期到單位一次過進行執修，並在業主的監督下執修。而部分則留下鎖匙，讓工人進入單位執修。不過，大部分工人都不喜歡在被人指指點點下工作，因此約定時間在業主監督下執修，不一定妥善。與此同時，由於非專業的業主沒有專業常職的監督，往往會令工人在執修時無所適從。故此，留下鎖匙給人和發展商執修較為妥當，判頭可以彈性地工作，令效率更快，而業主亦只需在工餘時間到單位視察，並發現問題及早詢問，或許更好。

當新樓驗收後，發展商職員指出有些執修工作無法執修，市民又應該如何處理，又應否妥協？香港有很多不同的發展商、承建商、職員、工人，處事的方法各有不一，樓價不同，職員處理瑕疵都不一樣，所以不能說全都是發展商的問題。單位內不被處理的瑕疵如下，大致分為3樣， 執修工作繁複而影響不大的瑕疵、無法修復的瑕疵，以及業主無理取鬧的瑕疵。當發展商了解業主問題後，會分析能否執修，因此有時業主作出合理的妥協也是好事，好讓其他執修工作盡快完成，早日入伙。

不過，有些執修工作必須堅持，一般而言，妥協的原則有4種，第一，工程較為繁雜而只影響微少美觀性的地方，業主應作出容忍。第二，損壞結構的地方一定不能容忍。第三，影響耐用性的執修需盡量避免，最後，所有執修都不能影響安全性。

＊以上內容輯錄自第766期iMoney《Focus》

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責任編輯：羅浩濂