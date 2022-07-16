【財務自由】投資產品選擇多 月供股票未嘗不可

近年，銀行的存款利息維持偏低，活期存款利率約0.001%。假如你是投資新手，有少量資金，又想投資回報較通脹或保本為佳，可以選擇一些月供的投資產品，尤其是月供股票投資計劃。今期《理財智慧》將說明月供股票投資計劃的特點及優缺點，助各位毋須在市況不穩定的情況下投資大量金錢，逐少逐少儲起，繼而達成財務自由。

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月供股票計劃由銀行預先選定一籃子適用於計劃的股票及設定每月的購買日及時段，投資者可從該一籃子股票中選定自己心儀的股票，並決定各股票的每月供款額。每隻股票買入的股數要視乎當月的供款額及購買當日的股價而定，毋須以每手為購買單位。投資者可按照市況轉變或個人需要，增加或減少每月供款額，又或者更改投資選擇。

優點：

1. 投資門檻較低

在各大銀行月供股票計劃名單內的公司，大多數都是藍籌股或各類指數基金，雖然短時間內不會升高幾倍，但相對較穩定和緊貼大巿，而投資者亦無須隨時動用過萬元，每次最少買一手，只需投入相對較少的金錢，就能買入一些傳統藍籌股票。

2. 降低投資風險

使用平均成本法購買股票，當股價下跌時，月供方式可以購買更多股數，而當股價上升時，則買入較少股數，長遠而言，不但可減低短期股價波動的風險，更能做到低價買入的效果。

3. 可自由選擇每月供款

坊間有不少月供股票計劃都容許投資者增加或減少其每月供款、調整其投資組合，以及賣出股票。投資者假若在某月份支出比較多，預算比較緊絀，可以暫時停止該月的供款，待有金錢後才繼續購買月供股票。

4. 無須時刻留意市況

投資者在月供股票計劃戶口中選擇好自己心儀的股票和金額後就不用理會，不用時刻留意股價，可以把時間放在更有意義的事情上。

5. 賺取信用卡回贈

購買月供股票可賺取信用卡回贈，市面上不少銀行和證券行的月供港股和美股計劃，其每月最低投資要求分別是1000元和100美元，因此用信用卡付款可賺取不錯的積分和回贈。以中銀為例，連續供款時間愈長，兌換積分的比率愈高，當連續供款24個月以上，月供股票的供款金額和信用卡簽賬積分的比率為1:1。

＊以上內容輯錄自第766期iMoney《Focus》

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責任編輯：羅浩濂