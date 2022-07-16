與沙特王儲親密碰拳 拜登遭斥手上沾染鮮血

美國總統拜登（Joe Biden）出訪沙特，與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）碰拳打招呼的一幕，引起廣泛討論。王儲一直被質疑是以殘忍方法殺害美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的幕後主使人，拜登卻對他碰拳，《華郵》直指做法可恥。

拜登晤沙特王儲 雙方同意保持能源穩定【下一頁】

《華郵》行政總裁Fred Ryan發聲明，指拜登與沙特王儲碰拳，比握手更差，直言做法可恥。他表示，碰拳展現出的親密，令過去對王儲追究責任變得缺乏依據。拜登過去一直強調，要就卡舒吉死亡向沙特問責。

卡舒吉的未婚妻也發帖文表達不滿，指拜登的手上，也沾染了王儲下一個殺害對象的鮮血。

拜登事後回應，指他見沙特王儲前，已表明會與他碰拳，強調一直堅持美國的價值觀。

事實上，碰拳舉動看似展示對沙特友好，卻是近期拜登的恒常舉動，基於防疫因素，他近期與外國政府人員會面時，常以碰拳代替握手，避免握手並非新政策。

辛偉誠外交立場 獲內媒正面評價【下一頁】

而拜登早前與以色列前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，雙方熱烈握手，更在當地大屠殺紀念館（Yad Vashem）與兩名大屠殺倖存者握手及擁抱。

責任編輯：林建忠