【一家四口】沖繩每年只舉辦2次古董市集 專程前往尋「十倍股」

日本人有一個說法：「沖繩不是日本。」的而且確，沖繩的歷史背景和日本本島不同，經歷過中國藩屬國的時期，又經歷過二戰後美國暫時管治的時期，到現在是日本的一部分，沖繩無論在歷史和文化，都受到中國、美國和日本，3個國家不同程度的影響。正因如此，沖繩的古董市場對本地沖繩人來說，甚至日本本島的人都極具魅力。其主要原因是，沖繩的古董不單一。有受到中國明朝影響的家具，亦有受到美國管治時期的美式飾品，當然亦有頗多日本陶瓷流入沖繩這個小島。

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Vintage Antique大不同

因此，沖繩1年只舉辦兩次的古董市集，經常吸引非常多本地沖繩人，甚至是住在這兒的外國人前來買古董。此外，更有不少日本本島人會專程飛來這兒入手「十倍股」。為甚麼對他們來說是「十倍股」呢？原因是沖繩一向是經濟較弱的地方，所以這種古董市集的賣家也和本島的古董市集賣家不一樣，不會定價過高。入位已經低，賣出自然賺。

住在這小島幾年，每次有人告訴我，要舉辦沖繩古董市集之時，我總是無緣參與，直到上一次朋友熱情邀請我去，才第一次參加他們的古董市集。不過，去了一次已經上癮，非常期待下次再參加！因為市集賣的「老東西」，實在太新奇有趣！沖繩古董市集內雲集不同的商家，有些賣的是Vintage貨，即50、60年代Vintage的東西如沖繩老照片、日本明星雜誌海報、鐵皮機械人、美國舊唱片等，以前放在店舖內的木造價目牌、商店牌匾等。一般而言，Vintage貨品比Antiques「年資」小一點，但也至少有40年歷史。大部分人會把1918年至1978年間的老東西視為Vintage貨。另外，有一些商戶會賣有100多年歷史，屬於Antiques類別的古董，例如明治時期的「着物盤」，或者屬於琉球王國年代的漆器茶几等。

學習鑑賞古董的必要

老實說，逛沖繩這個古董市集時，感覺有一點像是逛日本版的上環荷李活道和摩羅上街。在荷李活道和摩羅上街售賣的古董通常是明式家具、寶蓮燈、毛澤東襟章、古代鼻煙壺、中式酸枝家具、掛牆書畫卷軸，以及陶瓷等。當中有真品亦有仿古的「古玩」，雖然是膺品，但亦有其客路。同樣地，沖繩古董市集也有仿古物品，老闆們也會很老實地告訴你，這些不是「老物品」。當然，價錢亦是反映其真偽的最大指標。不過，不要麻木相信高價格就是真貨，始終老老實實學習鑑賞古董才是王道。

撰文：岑皓軒

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第765期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂