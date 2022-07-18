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【澳門賭場】澳門賭場再停5日　銀娛金沙反而高開1%

股市 09:27 2022/07/18

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澳門博彩監察協調局宣布，賭場將於7月18至23日零時（即周一至周六零時）暫停營運，博彩監察協調局駐場執行職務的工作人員於上述期間暫停派駐娛樂場執行職務，但會按既定程序準備開場之程序。

濠賭股今日反升，銀娛 （00027） 及金沙 （01928） 高開1.6%及1%。永利 （01128） 升0.2%，其他賭股則平開。

澳門上周起已封場一周，澳門行政長官周六頒布批示，自月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時期間，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

據澳門傳媒報導，澳門應變協調中心決定，將「相對靜止」措施繼續維持多5天，包括7月18日至7月22日這段期間，以降低病毒傳播風險，同時繼續高頻次核酸檢測和抗原檢測，加快流調速度及擴大範圍，務求管控所有風險人士。

澳門行政法務司司長張永春承認，「相對靜止」防疫措施對市民日常生活、工商業運作的影響及傷害相當大。他又指，澳門政府不是以7天一周期為判斷，是次措施維持5天，是透過這幾輪全民檢測及社會面個案作研判。透過接下來兩輪全民核檢結果，周三會綜合分析，決定下一階段的防疫措施是否維持或適度放鬆。

澳門日前因應疫情惡化，宣佈於7月11日零時至18日零時期間停工7日，暫停所有非維生必需工商業活動，包括賭場，是當地超過兩年以來首次關閉賭場。今次澳門宣佈延長停工多5天，逼使賭場繼續關閉，勢令外界進一步憂慮當地博彩收入及博企財政狀況。

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