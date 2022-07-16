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【澳門停市】澳門延長停工至下周六零時、周三再作檢討　賭場繼續關閉

股市 18:05 2022/07/16

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澳門行政長官周六頒布批示，自月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時期間，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。換言之，澳門的停工期將由原來的截至下周一零時，延長至截至下周六零時。

據澳門傳媒報導，澳門應變協調中心決定，將「相對靜止」措施繼續維持多5天，包括7月18日至7月22日這段期間，以降低病毒傳播風險，同時繼續高頻次核酸檢測和抗原檢測，加快流調速度及擴大範圍，務求管控所有風險人士。

澳門行政法務司司長張永春承認，「相對靜止」防疫措施對市民日常生活、工商業運作的影響及傷害相當大。他又指，澳門政府不是以7天一周期為判斷，是次措施維持5天，是透過這幾輪全民檢測及社會面個案作研判。透過接下來兩輪全民核檢結果，周三會綜合分析，決定下一階段的防疫措施是否維持或適度放鬆。

澳門日前因應疫情惡化，宣佈於7月11日零時至18日零時期間停工7日，暫停所有非維生必需工商業活動，包括賭場，是當地超過兩年以來首次關閉賭場。今次澳門宣佈延長停工多5天，逼使賭場繼續關閉，勢令外界進一步憂慮當地博彩收入及博企財政狀況。

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