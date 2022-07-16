【欣宜 x 教主】麥當勞福利又黎喇！捐款指定金額予香港麥當勞叔叔之家 有機會獲《鄭欣宜 x 盧瀚霆拉闊音樂會》

麥當勞經常送上不少餐飲優惠及活動體驗，而今次麥當勞用戶更可於下星期一至五（7月18日至22日期間），於麥當勞App內使用有關活動的指定捐款券，即有機會獲得兩張Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday遊歷音樂門票。

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麥當勞App用戶只需於優惠券截止日2022年7月22日晚上11時59分或之前，成功登記成為App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，然後捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家，即可參加捐款活動。

是次活動將按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday遊歷音樂門票2張，音樂會將於9月6日假亞洲國際博覽館舉行，每位合資格的麥當勞App會員可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於8月19日通過登記電話及電郵公佈。

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責任編輯：羅浩濂