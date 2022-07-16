【中國經濟】巴克萊降中國今年經濟增長預測至3.1%　下半年料降準25至50點子

▲ 巴克萊降中國今年經濟增長預測至3.1%，人行下半年料將降準25至50點子。

巴克萊將中國今年經濟增長預測由原來的3.3%削至3.1%，因第二季增長疲弱，但該行維持對內地下半年增長3.5％至4％的預測，指7月份疫情干擾與房屋相關經濟活動收縮之影響，會被財政刺激與出口強勁所抵銷。巴克萊並預期，中國的防疫措施會傾向轉為寬鬆，因新的BA.5變種病毒危險性似乎較低。

巴克萊對第三及第四季內地復甦看法正面，指會受生產及服務推動，預計內地製造業及服務業下半年分別錄4％及3.5％增長。內地日前據報將明年1.5萬億元人民幣的地方專項債發行額度提前至下半年進行，巴克萊料有助今年內地基建投資增長提高5個百分點。

爛尾樓斷供事件料致內銀不良貸款比率升0.5個百分點

繼河南村鎮銀行「取款難」事件後，內地再傳出爛尾樓業主擬集體拒絕供樓的消息。巴克萊料村鎮銀行不會構成系統性危機，因其總資產截至去年底止只有約2萬億元人民幣，僅佔內地整體銀行體系比重約0.5％。反觀爛尾樓斷供事件，巴克萊則認為較令人憂慮，推算倘所有爛尾樓業主斷供，所涉及的逾期按揭貸款將高達1萬億元人民幣，導致內地銀行整體不良貸款比率上升0.5個百分點，至2.2％。

貨幣政策方面，巴克萊料人行會維持寬鬆，以適當流動性應對風險並支持發債，人行下半年料將降準25至50點子，但政策利率將維持不變，因受制於通脹壓力升溫及走資憂慮。

相關文章：

【中國經濟】中國第二季GDP按年增0.4%、遜預期 上半年經濟增長2.5%

【中國經濟】發改委：中國經濟下半年有望續保持回升 有信心全年CPI維持在3%

【中國經濟】中國擬提前於下半年發行明年地方專項債 涉1.5萬億人幣額度