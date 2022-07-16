【社會創新】第四屆「社創．社區4.0」比賽冠軍出爐 由香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學奪得 加深公眾認識「社會創新」

花旗集團基金支持、香港社會服務聯會（社聯）主辦的「社創．社區4.0」比賽，由四位香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學中三學生組成的隊伍在今年的「社創．社區4.0」比賽奪得冠軍。他們的得獎項目「『耆』盼有晴天」是一個可持續的種植系統，旨在讓長者與學生於校園一同參與種植活動，配合應用程式實時監測植物生長情況，定期以快閃店形式售賣盆栽，使長者提升自我形象的同時促進跨代共融。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

今年比賽聚焦於深水埗區，透過與深水埗區民政事務處和區內社福機構合作及提供技術培訓，讓學生實地考察、與街坊交流，鼓勵年青人以設計思維及應用科技針對社區需要構思原型方案。比賽共收到來自全港34間中學的44個解難方案，其中入圍決賽的15支學校隊伍更體驗完整的社創過程，製作出實體原型。實體原型作品及其餘隊伍的意念展示由即日起至18日分別於大南街2個場館—合舍及Parallel Space公開展出，藉此加深公眾對「社會創新」的認識。

花旗香港營運及科技部主管郭愛琼女士表示，集團基金積極推動提升青少年就業能力及建構可持續發展城市等的社區理念。整個計劃不但讓年青人能夠認識社區，關心社會，亦為他們提供一個平台發揮創意、學習解決問題、為事業前途裝備自己、領悟團體合作精神，同時也透過改善社區問題，建構可持續發展的城市。年青人是塑造更美好未來的關鍵，而花旗集團基金矢志為他們提供技能和建立網絡，助他們在不斷變化的世界中取得成功。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」逾6萬件產品低至1蚊及1折發售 更可享消費券加碼賞優惠【下一頁】

【筍工推介】保安局請多媒體設計主任 月薪3.5萬元 點樣先可入職？【下一頁】

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂