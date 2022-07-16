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拜登晤沙特王儲 雙方同意保持能源穩定

環球經濟金融 13:00 2022/07/16

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烏克蘭戰爭引發能源危機之際，美國總統拜登出訪重要產油國沙特，與沙特王儲會面，爭取說服對方出手增產緩解油荒。在會面後兩國發表聯合聲明，雙方稱願致力維持能源市場穩定，以及阻止伊朗取得核武，未明確提及增產。

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拜登（Joe Biden）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面後，兩國發表聯合聲明，雙方重申在維護全球能源市場穩定上的承擔。兩國同意定期就環球能源市場磋商，繼續在氣候及能源轉型方面合作。美方稱歡迎沙特對平衡環球油市的承諾。

聯合聲明亦提到，兩國都同意阻止伊朗取得核武的重要性，美國會繼續在國安及反恐上支持沙特，助沙特防衛外部威脅。

拜登在表示，會全力增加原油供應，認為有望成功，會面上沙特亦明白到問題的迫切性，料未來數周有更多行動。他直言，美國消費者未來會在油站感受到今次訪問的效果。

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沙特外長朱拜爾（Adel al-Jubeir）重申沙特對增產的立場，指石油不是政治武器，不是坦克，而是商品。他稱沙特已多次按需求增產，未來會持續評估，若出現短缺，會生產更多。

責任總輯：林建忠

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地緣政治 能源危機 穆罕默德本薩勒曼 外交 石油 拜登 伊朗 烏克蘭 政治 美國

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