【銀行優惠】富融銀行推兩大開戶優惠 輸入指定邀請碼開戶 可獲麥當勞或Pricerite實惠現金獎賞（內文附邀請碼）

為響應政府新一輪消費券計劃，富融銀行早前推出「富融銀行加碼彩蛋」，新登記用戶獲200元 「WeChat Pay HK加碼消費券」。近日，富融銀行亦新推麥當勞和Pricerite實兩個消費及開戶優惠。

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由即日起至7月21日，用邀請碼 「BIGMAC」成功開立富融銀行個人戶口，可獲150元現金獎賞。於麥當勞使用WeChat Pay HK 消費，即享10%WeFun回贈 (1 Wefun = 1元)，連同迎新獎賞最高可賺300 Wefun。

另外，於即日起至8月29日，使用邀請碼「PRICERITE」 開立富融銀行戶口可享200元 Pricerite實惠電子現金券。而於Pricerite實惠使用WeChat Pay HK支付亦可享 10% WeFun 回贈，連同迎新獎賞最高可賺300 Wefun 。推薦親友開立富融銀行戶口，最高可獲500元 Pricerite實惠電子現金券。

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責任編輯：羅浩濂