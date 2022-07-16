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【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」逾6萬件產品低至1蚊及1折發售 更可享消費券加碼賞優惠

理財智慧 12:46 2022/07/16

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「香港家居折2022」由即日起至8月14日期間於HomeSquare舉行，推出低至１元及１折優惠，當中超過60,000件名牌家品。乘消費券商機之勢，HomeSquare聯同Alipay及WeChat Pay推出消費券加碼賞，除享有「轉會」禮遇外，於家居折消費更享高達50%折扣，體驗「折上折」優惠。另外，由即日起至8月17日更設有獨家優惠限定店，傢俬名牌ALOT Living及形日居多款梳化傢具低至8折發售。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

年度盛事「香港家居折2022」於明天（17日）正式開幕，開售日率先帶來超過60,000件家具，例如，Farbe Sofa 3座位科技布梳化1折、Serta Gisborne床褥1折、Homeless Normann北歐簡約吊燈1元 、愛皇健備長炭高承托太空枕100元、茲曼尼BOUS II 8038 2.5座位梳化1折  等。此外，家居折期間，一連4星期、每週將推出不同主題及限定優惠，不論是廚房、客廳、睡房、沐浴間的家具均一應俱全。

第二期消費券派發在即，各大支付平台爭相推出「轉會」禮遇，其中HomeSquare更聯同兩大支付平台Alipay及WeChat Pay推出消費券加碼賞，新用戶消費折扣高達50%，買滿100元減50元，體驗「折上折」的消費優惠。

 

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責任編輯：羅浩濂

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