【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」逾6萬件產品低至1蚊及1折發售 更可享消費券加碼賞優惠

「香港家居折2022」由即日起至8月14日期間於HomeSquare舉行，推出低至１元及１折優惠，當中超過60,000件名牌家品。乘消費券商機之勢，HomeSquare聯同Alipay及WeChat Pay推出消費券加碼賞，除享有「轉會」禮遇外，於家居折消費更享高達50%折扣，體驗「折上折」優惠。另外，由即日起至8月17日更設有獨家優惠限定店，傢俬名牌ALOT Living及形日居多款梳化傢具低至8折發售。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

年度盛事「香港家居折2022」於明天（17日）正式開幕，開售日率先帶來超過60,000件家具，例如，Farbe Sofa 3座位科技布梳化1折、Serta Gisborne床褥1折、Homeless Normann北歐簡約吊燈1元 、愛皇健備長炭高承托太空枕100元、茲曼尼BOUS II 8038 2.5座位梳化1折 等。此外，家居折期間，一連4星期、每週將推出不同主題及限定優惠，不論是廚房、客廳、睡房、沐浴間的家具均一應俱全。

第二期消費券派發在即，各大支付平台爭相推出「轉會」禮遇，其中HomeSquare更聯同兩大支付平台Alipay及WeChat Pay推出消費券加碼賞，新用戶消費折扣高達50%，買滿100元減50元，體驗「折上折」的消費優惠。

【消費情報】崇光聯乘日本插畫家Kazuhiko Ifuku 期間限定貨品推廣環保生活模式 「種子顏色筆」可種植出4種花卉【下一頁】

【筍工推介】保安局請多媒體設計主任 月薪3.5萬元 點樣先可入職？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂