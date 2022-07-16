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辛偉誠外交立場 獲內媒正面評價

環球社會熱點 14:25 2022/07/16

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英國保守黨黨魁選舉，當地選民相信最關心減稅等經濟政策，而中方則相關較關注各候選人的外交政策方針。前財相辛偉誠（Rishi Sunak）的外交立場，獲內地《環球時報》讚揚，指他對華務實。

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芸芸黨魁候選人中，辛偉誠獲內地官媒《環球時報》點名評論，內容較為正面，指他任內大力推動中英貿易討論，大部分保守黨黨魁候選人對華立場都較強硬，只有辛偉誠有較清晰和務實的立場。

另一當選大熱莫佩琳（Penny Mordaunt），環時則引述專家指，其對華立場較約翰遜（Boris Johnson）更強硬。

辛偉誠今年較早前曾稱，要重振中英關係，要作出大量改變。他在去年的倫敦市長官邸银行家年會上的演講中指，中國是世上最重要經濟體之一，價值觀與英國有基本分別，兩國需要成熱及平衡的關係。

英揆之爭】傳約翰遜積極遊說黨友 唔好支持辛偉誠接任【下一頁】

辛偉誠的印度富商外父創辧的科企Infosys，在上海、北京等多個內地城市有辧公室。

責任編輯：林建忠

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