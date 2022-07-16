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【TWTR】Twitter連番出招　要求法院加快審訊馬斯克收購案、兼勸喻股東通過收購計劃

股市 12:01 2022/07/16

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Twitter要求法院加快審訊馬斯克收購案，兼勸喻股東通過收購計劃。

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前撤銷收購Twitter（美：TWTR）的建議，Twitter則入稟要求法院頒令馬斯克完成該宗涉資達440億美元的收購計劃。事件餘波未了，Twitter連番出招期望逼使馬斯克完成交易。

Twitter董事局周五勸喻股東投票批准通過馬斯克的收購協議，稱股東採納該收購協議，是餘下唯一讓該交易完成的條件。Twitter將安排股東於指定日期，就馬斯克4月份提出的收購計劃投票。

Twitter提醒股東，馬斯克提出的54.2美元收購價，與他最初公佈其Twitter持股時之股價比較，存在38％溢價。Twitter董事局又預期，即使獲得股東通過，收購協議仍須經過持續訴訟才能達成。

另外，對於馬斯克未按協議完成收購Twitter的案件，Twitter向法院提出加快至60日內審訊，意味案件最快9月開審。不過另一邊廂，馬斯克就此向法院提出反對，認為應將審訊延至明年2月進行，以平衡法院及各方利益。馬斯克代表律師更形容Twitter此舉是「掩飾假帳戶真相的最新招數」，又指加快審訊是不公平的做法。

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