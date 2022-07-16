【筍工推介】保安局請多媒體設計主任 月薪3.5萬元 點樣先可入職？

保安局請多媒體設計主任，月薪35,000元， 除取得學位外，亦需曾全職擔任相關工作並具備最少兩年經驗，包括支援市場推廣、品牌建立、公共關係、互動媒體、廣告或社交媒體市場推廣的工作，主要創作及製作不同媒體的平面設計、圖像設計及信息插圖等，用於社交媒體、流動應用程式及網頁等平台上。獲錄取人士將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2022年9月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格送交香港添馬添美道2號政府總部東翼9樓保安局人事事務室(申請日期以信封上郵戳所示為準)。信封面請註明「申請保安局多媒體設計主任職位」。若郵件郵資不足，香港郵政會收取欠資及相關費用。本局不會接收郵資不足的信件，有關郵件將由香港郵政處理。為確保本局能妥收郵件，及免卻不必要的派遞延誤(例如，退回寄件人)，請切記投寄郵件前貼上足夠郵資。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。如申請人非使用指定申請表格，或報填的資料不全，或逾期遞交，或以傳真／電郵方式遞交，申請將不獲考慮。申請人須在申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。是次招聘並不接受網上申請。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約兩個星期內接獲通知，但這段期間的長短或會有變而事前不會通知申請人。申請人如未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部東翼9樓保安局人事室

查詢電話：2810 2931

截止申請日期(日/月/年) ：19/07/2022 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂