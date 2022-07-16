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【滴滴DIDI】滴滴被央行罰427萬人幣　時任高管另罰38萬

股市 11:01 2022/07/16

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【滴滴DIDI】滴滴被央行罰427萬人幣　時任高管另罰38萬

滴滴被央行開罰單，人民銀行營業管理部行政處罰信息公示（銀管罰〔2022〕25號、26號、27號）（2022年7月15日），北京滴滴支付技術有限公司有12項違法行為，被處罰款427萬元（人民幣，下同）。時任北京滴滴支付技術有限公司總經理、反洗錢領導小組組長陳曦對4項違法事實負有責任，罰款17.4萬元。而時任北京滴滴支付技術有限公司總經理、反洗錢領導小組組長焦陽，對5項違法事實負有責任，罰款20.6萬元。

值得留意的是，滴滴出行APP在內地仍未上架。

人民銀行營業管理部指，北京滴滴支付技術有12類違法行為：

1. 上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；
2. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定開展法人開戶意願核實工作；
3. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定留存相關材料；
4. 違規設置收單結算賬戶；
5. 為金融企業或從事金融業務的企業開立支付賬戶；
6. 未對個人異常交易進行交易背景調查；
7. 違規進行非同名資金劃轉；
8. 未及時報告重大風險事件；
9. 未按規定對支付服務協議格式條款進行備案；
10. 未按規定履行客戶身份識別義務；
11. 侵害消費者金融信息依法得到保護的權利；
12. 利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規定。

陳曦對北京滴滴支付技術以下違法事實負有責任：

1. 上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；
2. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定開展法人開戶意願核實工作；
3. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定留存相關材料；
4. 未按規定履行客戶身份識別義務。

焦陽對北京滴滴支付技術以下違法事實負有責任：

1. 上傳交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；
2. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定開展法人開戶意願核實工作；
3. 未嚴格落實客戶身份實名制要求，未按規定留存相關材料；
4. 未按規定履行客戶身份識別義務；
5. 侵害消費者金融信息依法得到保護的權利。

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