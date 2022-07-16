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【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場

股市 10:57 2022/07/16

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據報滙豐為反擊平保分拆建議，將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場。

外電引述消息人士指，HSBC滙豐 （00005） 將加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，從而反擊該行最大股東平保 （02318） 之前提出的分拆建議。

平保4月公開建議滙豐分拆亞洲業務獨立在港上市，指此舉有助消除後者政治風險，並釋放其亞洲業務價值。滙豐其後聘請包括倫敦投行Robey Warshaw在內的顧問，協助該行檢討業務策略，外電引述Robey Warshaw提出之策略概要，指滙豐將以此回應平保對該行的分拆建議。

滙豐將於8月1日公佈半年度業績，外電指該行屆時將強調，滙豐未來盈利依賴其全球客戶網絡及服務，同時亦會描繪集團如何加大力度以達成之前宣佈退出非核心業務、並轉移更多業務至亞洲市場之目標。

祁耀年將親身出席在港董事會

報導提到，上述策略意味滙豐將放棄法國及德國等利潤較低市場之客戶，並承認集團在這方面進度落後於計劃。為引證有關決心，滙豐行政總裁祁耀年數天前已飛抵本港，並正進行7日酒店隔離，以親身出席稍後在港舉行的滙豐董事會。

早於去年2月，滙豐已宣佈中期至長期會將集團投放在亞洲的資本比重，由當時的42％上調至50％。集團又稱，會重新聚焦於具增長的市場，延續之前撤離非核心市場的策略。

滙豐兩年前起嘗試退出土耳其、希臘及阿曼市場，但進度參差。集團宣佈今年會出售希臘業務，並商討將阿曼業務與當地對手合併，惜其他退出上述市場的計劃進展不多。為反擊平保的分拆建議，滙豐據報擬加快有關計劃之進度。

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