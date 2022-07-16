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【泰加清盤】泰加保險母企向前主席張德熙等人提訟　申索12億元

股市 02:26 2022/07/16

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泰加保險（控股）（下稱泰加控股） （06161） 周五（15日）發公告，指本月13日向保監局發出函件，表示強烈反對管理人任何將子公司泰加保險有限公司清盤的擬訂計劃。於該函件中，據稱泰加控股已向保險事務上訴審裁處申請覆核保監局就委任管理人接管泰加保險作出的決定，而覆核仍待審裁處裁定，故保監局所作決定的有效性及合法性仍是各方爭議的事項。

鑑於審裁處尚未對爭議作裁決，倘管理人續執行將泰加保險清盤的擬訂計劃，實際上會搶先取代覆核程序及剝奪泰加控股案件經審裁處聆訊的機會。泰加控股正尋求法律意見以釐定就呈請可能採取的行動。

泰加控股又指，於本月15日，以違反各自對泰加控股、受信人及╱或其他方面的應盡責任為由，於高等法院對若干前執行董事包括張德熙、陳學貞及劉家儀（統稱「被告人」）提起法律訴訟，張曾任董事會主席且現為泰加控股主要股東，而陳及劉曾任泰加控股風險委員會成員。

泰加控股指張德熙等人違謹慎責任

泰加控股認為，自2020年前後至去年底，被告人促使、導致及╱或允許泰加保險與Nerico Brothers Limited（「NBL」）訂立協議，以使用泰加保險存放於NBL處的現金資產（「款項」）進行現貨外幣交易。被告人進一步促使、導致及╱或允許泰加保險不時增加款項金額。

於進行上述行為時，泰加控股認為被告人已違反對泰加控股應盡的謹慎責任及╱或受信責任，因為儘管NBL是由張德熙控制及╱或與其相關及╱或相關聯的實體，但未作出適當的權益披露。其後，儘管一再要求，但NBL未能退還款項（當時金額約為12億港元），泰加控股向被告人申索，包括：聲明各被告人違反了其對泰加控股等的應盡責任；及款項（不少於約12億港元）等等。

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