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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】一年一度的重要節慶 摩洛哥宰牲節

名人薈萃 01:23 2022/07/16

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剛過去的星期日，是摩洛哥穆斯林的宰牲節，這是摩洛哥一年一度的重要節慶，比起一月份的新年更加重要。

每年的7月10日，是摩洛哥的宰牲節，傳統上，宰牲節和伊斯蘭新年假期一樣，都是全家團聚的日子，亦是獻祭的重要日子。

這天，穆罕默德的家早上已非常熱鬧，原來伊斯蘭教徒通常提早起床，一齊吃甜點和糕點，而鄰里之間互相到對方的家裏祝賀及問候。

由於穆罕默德媽媽是伊斯蘭教徒，所以她會到家中附近的清真寺參加宰牲儀式，之後，回家和爸爸一齊宰殺飼養的羊隻，落刀當然由爸爸負責，真是手起刀落。

家裏飼養的羊群。

之後，媽媽將羊肉帶回家(飼養的羊的位置，離家約五分鐘路程)，和大嫂及二嫂一齊處理分割羊肉，其後開始將部份羊肉烹調後和家人一齊分享，餘下放入冰箱。

而羊頭一直放在枱上，而穆罕默德的姪女法蒂瑪 (Fatima)興高采烈指着羊頭說，羊頭非常美味；但我看見羊頭在枱面上， 法蒂瑪 (Fatima)笑着拿着羊頭走近我旁，已有點驚慌轉身走了。

法蒂瑪拿羊頭笑着拍照，但我嚇倒了。

我疑惑地問二嫂如何烹調這個羊頭，她輕鬆說，只清除羊頭上的毛，把羊頭放在水中煮熟便是最簡單的食法，法蒂瑪 (Fatima)笑着豎起大拇指認同。羊脂則放在摩洛哥披薩作為內餡料之一，焗披薩時羊脂溶化，令披薩更加香口美味。

其實當地人頗喜歡吃羊頭，記得在馬拉喀叶的德吉馬廣場，夜市每個熟食攤販也將羊頭一整排放在桌子上，這個景色給我嚇到了；而商販是售賣已經滷好的羊頭，有食客下單後，他們直接將羊頭剁成碎，並是夾着麵包配吃的。可想而知，他們對吃羊頭情有獨鍾。

德吉馬廣場夜市，不難看見食肆攤販一排排放置羊頭。

所以，法蒂瑪 (Fatima)聽到有羊頭吃，開心不已。因為只有節日家裏才會宰殺家的羊隻。

我好奇問穆罕默德，為何每個節日鄰里(尤其是女性)頗喜歡早上(七點左右)到訪祝賀，不能在中午或下午，這是傳統? 他說，只有女性才這麼早，原因只有一個，是她們要照顧家裏的日常工作，若不在早上，她們跟本抽不到時間。原來如此….!

家裏常弄的摩洛哥披薩。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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