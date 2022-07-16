國泰上月載客量 按年增2.7倍

國泰航空(00293)公布上月營運數據。集團公布，今年6月份載客約15萬人次，按年增加269.2％，但相比疫情前2019年6月的水平下跌95.2％。收入乘客千米數按年上升320.2％，但與2019年6月相比減少91.7％。今年首6個月，載客人次按年增加113.5％，運力下跌26.6％，而收入乘客千米數則上升129.8％。

太古及中國食品向可樂合營 收購內地飲料資產 詳情請看【下一頁】

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

6月份運載約10萬噸貨物，按年減少4.4％，與2019年6月相比減少36.2％。月內的貨物收入噸千米數按年下跌１14.6％，與2019年6月相比減少39.1％。運載率下跌12.1個百分點至68.4％。今年首6個月，載貨量較去年同期下跌4.3％，運力下跌31％，而貨物收入噸千米數則下跌35.7％。

【比亞迪盈喜】比亞迪盈喜股價翻身 一度重上300元 料中期純利最多增2倍 詳情請看【下一頁】

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運方面，集團預期旅遊心心欲於未來數月將持續改善。倘在本報告發表時的現行旅遊及營運限制保持不變，預計到今年年底，國泰航空營運的客運運力將最高可達疫情前水平約25%。惟疫情發展仍然極不明朗，集團必需要靈活地調控運力。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

他提及，貨運方面，集團即將從一向較為淡靜的夏季踏入貨運旺季，預期需求將會回升。集團在積極配合需求時，依然要應對各種運作上的挑戰。然而，集團的目標是於今年年底，恢愎貨運運力至疫情前水平約65％。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機