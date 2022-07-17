【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年

上一篇文章
湯文亮：買樓天時地利人和
最年經常出現一些慈善機構濫用善款的報導，使有心人捐款意欲減少。但熱心人還是很多，只要細心挑選被捐助機構，還是會發現很多真心為社會服務的團體。
同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識
苗圃行動於1993年成立，是一個非宗教、非政治、非牟利的慈善組織，多年來苗圃行動專注於改善中國內地山區兒童的學習環境。著眼學童資助工作、蓋學校、師資培訓等工作。
我有幸從1999年開始認識苗圃，多年來一直支持「苗圃行動」，認識很多在苗圃做義工的朋友，他們無條件付出，甚至有人25年來，每年都參加「苗圃行路上廣州」活動。
其後，苗圃在雲南開展兒童之家項目，為孤兒及貧困兒童提供一個家，照顧基本生活需求以及生存技能。
從助學到綜合援助
隨著中國經濟發展，政府投放資源漸多，環境逐步改善。苗圃把資源及經驗集中發展更有需要的地方。在2017年走進中南亞，幫助世界各地的弱勢社群。如在緬甸，為乾旱地區的學生和村民，提供水和電。現時苗圃行動分別於中國內地、本港、緬甸、泰北及尼泊爾等地進行資助。為兒童提供學習資助，為弱勢社區創造平等及可持續發展的機會。
苗圃善款100%用於資助項目，絕不從中扣除任何款項用作苗圃的運作經費或活動經費。苗圃清楚規定行政經費必須獨立籌募。財務透明，收支和審計報告公開在苗圃網頁予公眾查核。捐款去全部會用到受惠者身上。
疫情持續，本港學校改為網上授課。為免弱勢孩子受到影響，苗圃發起「有腦童行」，電腦上網資助計劃，讓學生得到公平學習機會。苗圃行動快30週年，現正進行深水埗苗圃義工招募：
【義工招募】
深水埗苗圃服務火熱進行中，邀請你參與7-9月義工服務！
1- 中心助理︰支援中心日常運作，文書、接待工作
2- 食物包、心意包包裝及派發
3- 家訪義工
4- 電話關顧義工
5- 自修室、兒童遊戲義工
網上報名表︰
https://forms.office.com/r/s6WXthcTJj
除了成為會員，讀者可以以義工身分參與苗圃的活動，直接參與義教、探訪活動等。多年來，義工們的支持和全程投入，減低了苗圃的運作成本，令資源和善款得以善用。
讀者亦可協助香港辦事處的行政工作，例如資料輸入、檔案處理、翻譯、設計等。期望各界人士能貢獻自己寶貴的工餘時間，協助減低行政支出。
連接以下網址成為會員或義工
https://sowers.hk/joinus/participation/
同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生