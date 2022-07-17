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【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年

名人薈萃 09:02 2022/07/17

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苗圃單車助學行-桂林

最年經常出現一些慈善機構濫用善款的報導，使有心人捐款意欲減少。但熱心人還是很多，只要細心挑選被捐助機構，還是會發現很多真心為社會服務的團體。

內地學童天真活潑， 參與5.12汶川地震災後籌款重建，為沒有得到關注的甘肅受災地區，還有四川德陽市中江縣重建學校，包括教學樓、學生宿舍、食堂等。

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

 

苗圃行動於1993年成立，是一個非宗教、非政治、非牟利的慈善組織，多年來苗圃行動專注於改善中國內地山區兒童的學習環境。著眼學童資助工作、蓋學校、師資培訓等工作。

跟隨苗圃去「桂林苗圃單車助學行」

我有幸從1999年開始認識苗圃，多年來一直支持「苗圃行動」，認識很多在苗圃做義工的朋友，他們無條件付出，甚至有人25年來，每年都參加「苗圃行路上廣州」活動。

隨後參加「桂林苗圃單車助學行」

其後，苗圃在雲南開展兒童之家項目，為孤兒及貧困兒童提供一個家，照顧基本生活需求以及生存技能。

蒙古苗圃單車助學行，草原風餐露宿之旅

從助學到綜合援助

隨著中國經濟發展，政府投放資源漸多，環境逐步改善。苗圃把資源及經驗集中發展更有需要的地方。在2017年走進中南亞，幫助世界各地的弱勢社群。如在緬甸，為乾旱地區的學生和村民，提供水和電。現時苗圃行動分別於中國內地、本港、緬甸、泰北及尼泊爾等地進行資助。為兒童提供學習資助，為弱勢社區創造平等及可持續發展的機會。

蒙古草原自備流動廁所

苗圃善款100%用於資助項目，絕不從中扣除任何款項用作苗圃的運作經費或活動經費。苗圃清楚規定行政經費必須獨立籌募。財務透明，收支和審計報告公開在苗圃網頁予公眾查核。捐款去全部會用到受惠者身上。

參加「蒙古苗圃單車助學行」

為下一代提供安全的校舍，為貧苦的兒童提供學習的機會。苗圃所有參與活動的義工，包括去考察的路費都是自己掏錢。

疫情持續，本港學校改為網上授課。為免弱勢孩子受到影響，苗圃發起「有腦童行」，電腦上網資助計劃，讓學生得到公平學習機會。苗圃行動快30週年，現正進行深水埗苗圃義工招募：

【義工招募】

深水埗苗圃服務火熱進行中，邀請你參與7-9月義工服務！

1- 中心助理︰支援中心日常運作，文書、接待工作

2- 食物包、心意包包裝及派發

3- 家訪義工

4- 電話關顧義工

5- 自修室、兒童遊戲義工

網上報名表︰

https://forms.office.com/r/s6WXthcTJj

除了成為會員，讀者可以以義工身分參與苗圃的活動，直接參與義教、探訪活動等。多年來，義工們的支持和全程投入，減低了苗圃的運作成本，令資源和善款得以善用。

讀者亦可協助香港辦事處的行政工作，例如資料輸入、檔案處理、翻譯、設計等。期望各界人士能貢獻自己寶貴的工餘時間，協助減低行政支出。

連接以下網址成為會員或義工

https://sowers.hk/joinus/participation/

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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