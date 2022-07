【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年

▲ 苗圃單車助學行-桂林

最年經常出現一些慈善機構濫用善款的報導,使有心人捐款意欲減少。但熱心人還是很多,只要細心挑選被捐助機構,還是會發現很多真心為社會服務的團體。

▲ 內地學童天真活潑, 參與5.12汶川地震災後籌款重建,為沒有得到關注的甘肅受災地區,還有四川德陽市中江縣重建學校,包括教學樓、學生宿舍、食堂等。

苗圃行動於1993年成立,是一個非宗教、非政治、非牟利的慈善組織,多年來苗圃行動專注於改善中國內地山區兒童的學習環境。著眼學童資助工作、蓋學校、師資培訓等工作。

▲ 跟隨苗圃去「桂林苗圃單車助學行」

我有幸從1999年開始認識苗圃,多年來一直支持「苗圃行動」,認識很多在苗圃做義工的朋友,他們無條件付出,甚至有人25年來,每年都參加「苗圃行路上廣州」活動。

▲ 隨後參加「桂林苗圃單車助學行」

其後,苗圃在雲南開展兒童之家項目,為孤兒及貧困兒童提供一個家,照顧基本生活需求以及生存技能。

▲ 蒙古苗圃單車助學行,草原風餐露宿之旅

從助學到綜合援助

隨著中國經濟發展,政府投放資源漸多,環境逐步改善。苗圃把資源及經驗集中發展更有需要的地方。在2017年走進中南亞,幫助世界各地的弱勢社群。如在緬甸,為乾旱地區的學生和村民,提供水和電。現時苗圃行動分別於中國內地、本港、緬甸、泰北及尼泊爾等地進行資助。為兒童提供學習資助,為弱勢社區創造平等及可持續發展的機會。

▲ 蒙古草原自備流動廁所

苗圃善款100%用於資助項目,絕不從中扣除任何款項用作苗圃的運作經費或活動經費。苗圃清楚規定行政經費必須獨立籌募。財務透明,收支和審計報告公開在苗圃網頁予公眾查核。捐款去全部會用到受惠者身上。

▲ 參加「蒙古苗圃單車助學行」

▲ 為下一代提供安全的校舍,為貧苦的兒童提供學習的機會。苗圃所有參與活動的義工,包括去考察的路費都是自己掏錢。

疫情持續,本港學校改為網上授課。為免弱勢孩子受到影響,苗圃發起「有腦童行」,電腦上網資助計劃,讓學生得到公平學習機會。苗圃行動快30週年,現正進行深水埗苗圃義工招募:

【義工招募】

深水埗苗圃服務火熱進行中,邀請你參與7-9月義工服務!

1- 中心助理︰支援中心日常運作,文書、接待工作

2- 食物包、心意包包裝及派發

3- 家訪義工

4- 電話關顧義工

5- 自修室、兒童遊戲義工

網上報名表︰

https://forms.office.com/r/s6WXthcTJj

除了成為會員,讀者可以以義工身分參與苗圃的活動,直接參與義教、探訪活動等。多年來,義工們的支持和全程投入,減低了苗圃的運作成本,令資源和善款得以善用。

讀者亦可協助香港辦事處的行政工作,例如資料輸入、檔案處理、翻譯、設計等。期望各界人士能貢獻自己寶貴的工餘時間,協助減低行政支出。

連接以下網址成為會員或義工

https://sowers.hk/joinus/participation/

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

