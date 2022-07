【玄人‧峰語@iM網欄】趨吉避凶也要看是否系統性風險？

很多客人算命及睇風水,都是想趨吉避凶,收萬事如意之效。但俗語又有云「是福不是禍、是禍避不過」。那麼在命理學上,究竟有沒有真的趨吉避凶? 以我多年的經驗,上述兩句說話都正確,問題是在於本身的吉凶處於一個什麼狀態及程度而已。



科學化及貼地化一點去論吉凶,我們可以用投資學上的「系統化風險」及「非系統化風險」套用其中:前者又叫市場風險,當中包括了戰爭、政權更替、大自然災害、經濟衰退、通脹、能源危機及突如其來的宏觀調整,這些客觀的風險是不可能詐過資產配置去消除的。至於非系統性風險,即單一投資產品或個股風險,像是公司因素造成對個別基金及股價的波動,但非系統風險是可以分散的,例如購買不同行業、不同公司的股票就可以平衡風險了。



如果將此兩大風險套用在算命上,「系統性風險」就是指先天命格的原廠設定(如一些先天病、婚姻不好、天生無財)及後天大運觸發命局突變 (如健康危機、裁員失去工作、父母生病要你負責花錢去醫病、住屋大廈要夾錢維修而破財……等。面對這些「系統性風險」,儘管我們大概知道命主日後會應驗而作出了預告,但因為是系統上既有劇本,知道了也很難去化的,我們只好當事件發生時見機行事,將事情逐步拆解,但卻不可能扭轉乾坤將要應的人和事由有變無。同樣地,風水上亦有「系統性風險」,如巒頭破敗,靠山怪石嶙峋、明堂見煞破局;又例如屋前突然動土起大地盤,這些大問題風水擺設也難有作用的,這就應驗「是福不是禍、是禍避不過!」

因此,我們在風水命理上說的趨吉避凶,主要是針對「非系統性風險」,即一些可以透過人為的努力,去將一些不如意事情焦點分散,又或者透過風水上的收取旺氣及化煞,去將命主的運氣提升。事實上,一般的「非系統性風險」是一些獨立的人和事,對命主產生的負面影響(如短期失業、失戀、考試失敗等)不大,實際上對整個命局影響是無關痛痕,即使什麼也不做最終也會捱過去的,只是人們太過習慣順境而行,一旦逆境時方寸大亂,所以才將此等負面能量加以放大。



不少朋友曾問我,年初洗牙、捐血可否預先作趨吉避凶的應劫? 我的答案是否定的。首先,見血就等「應劫」 是沒有根據的,因為當一個人流年行衰運時,每人本身有自己要應的劫,血是不能代表一切的,尤其是對於「系統性風險」的劫數,更加是命局中要命主學習的課題,所以更加是化不了的。猶記得2006年,年初三時因違規過馬路被罰,當時自己以為已應了劫,殊不知在年中尚有新官非跟尾,結果拖到2007件立春時官非就不了了之。因此,我們談到趨吉避凶,也要看清楚本質上是否可以化觧,不能將風水算命過於神化,而令自己沉醉於迷信中。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

