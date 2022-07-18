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【90後財務自由人@iM網欄】MIRROR是股價催化劑？ 電訊盈科投資價值

名人薈萃 09:02 2022/07/18

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最近有不少網友問及電訊盈科（00008）的前景及投資價值，亦有網友認為，MIRROR 的成功可以是電訊盈科股價的催化劑。

電訊盈科主要有3個業務。第一是香港電訊（06823）的電訊業務。電訊盈科持有香港電訊超過50%的股份，因此香港電訊的盈利及現金流，也會出現在電訊盈科的財務報表上。第二是娛樂業務，包括ViuTV、Viu串流平台、MOOV音樂平台。第三是企業服務，主要幫助企業數碼化。

MIRROR產生盈利微

電訊盈科去年EBITDA達到123億元，當中，香港電訊EBITDA 127.33億元，免費電視及相關業務EBITDA轉虧為盈至9,400萬元。換句話說，現在ViuTV及MIRROR產生的相關盈利佔公司的不到1%。筆者亦很難想像MIRROR所產生的盈利可以長期倍增。始終MIRROR的成功是天時地利人和配合，難以複製。在娛樂圈中亦花無百日紅。因此，MIRROR對於電訊盈科的業務及股價影響可以說是微不足道。

既然電訊盈科最大收入來源是香港電訊，究竟投資者應該買電訊盈科抑或香港電訊？看看股息回報率，香港電訊大約6.88%，電訊盈科則8.74%。電訊盈科明顯估值偏低，反映投資者比較喜歡香港電訊。若果二選一的話，筆者也會偏好香港電訊，原因是香港電訊以信託形式上市，所有可分派收入一定要用來派息。電訊盈科的派息政策，就由李澤楷帶領的管理層掌控。理論上，電訊盈科的可分派收入可以由管理層決定如何分配。因此，作為收息股來說，香港電訊風險較低。

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

 

電訊盈科有心理陰影

另外，相信不少股民也對電訊盈科有心理陰影。當年科網熱潮配合李氏概念，曾經令電訊盈科股價一飛沖天，李澤楷在高位配股大賺37億元。然而，後期科網熱潮爆破，電訊盈科股價大跌超過97%，大量散戶損手爛腳。筆者相信，這也是電訊盈科估值比香港電訊低的主要原因。

總括來說，作為收息股，香港電訊是較為低風險的選擇，不過反過來看，電訊盈科也有可能在估值上追及香港電訊。然而，這個估值差距能否收窄，真的要看市場對電訊盈科管理層的觀感。這一點，實在難以預測。追求長遠穩定收息的話，相信香港電訊仍是比較穩陣的選擇。

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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