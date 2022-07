【90後財務自由人@iM網欄】MIRROR是股價催化劑？ 電訊盈科投資價值

最近有不少網友問及電訊盈科(00008)的前景及投資價值,亦有網友認為,MIRROR 的成功可以是電訊盈科股價的催化劑。

電訊盈科主要有3個業務。第一是香港電訊(06823)的電訊業務。電訊盈科持有香港電訊超過50%的股份,因此香港電訊的盈利及現金流,也會出現在電訊盈科的財務報表上。第二是娛樂業務,包括ViuTV、Viu串流平台、MOOV音樂平台。第三是企業服務,主要幫助企業數碼化。

MIRROR產生盈利微

電訊盈科去年EBITDA達到123億元,當中,香港電訊EBITDA 127.33億元,免費電視及相關業務EBITDA轉虧為盈至9,400萬元。換句話說,現在ViuTV及MIRROR產生的相關盈利佔公司的不到1%。筆者亦很難想像MIRROR所產生的盈利可以長期倍增。始終MIRROR的成功是天時地利人和配合,難以複製。在娛樂圈中亦花無百日紅。因此,MIRROR對於電訊盈科的業務及股價影響可以說是微不足道。

既然電訊盈科最大收入來源是香港電訊,究竟投資者應該買電訊盈科抑或香港電訊?看看股息回報率,香港電訊大約6.88%,電訊盈科則8.74%。電訊盈科明顯估值偏低,反映投資者比較喜歡香港電訊。若果二選一的話,筆者也會偏好香港電訊,原因是香港電訊以信託形式上市,所有可分派收入一定要用來派息。電訊盈科的派息政策,就由李澤楷帶領的管理層掌控。理論上,電訊盈科的可分派收入可以由管理層決定如何分配。因此,作為收息股來說,香港電訊風險較低。

電訊盈科有心理陰影

另外,相信不少股民也對電訊盈科有心理陰影。當年科網熱潮配合李氏概念,曾經令電訊盈科股價一飛沖天,李澤楷在高位配股大賺37億元。然而,後期科網熱潮爆破,電訊盈科股價大跌超過97%,大量散戶損手爛腳。筆者相信,這也是電訊盈科估值比香港電訊低的主要原因。

總括來說,作為收息股,香港電訊是較為低風險的選擇,不過反過來看,電訊盈科也有可能在估值上追及香港電訊。然而,這個估值差距能否收窄,真的要看市場對電訊盈科管理層的觀感。這一點,實在難以預測。追求長遠穩定收息的話,相信香港電訊仍是比較穩陣的選擇。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

