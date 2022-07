【一時佳話@iM網欄】三種激勵方法 做最好的自己，做自己的最好

前期跟大家分享文章「無效的激勵」,有讀者來信希望筆者多分享一些激勵故事。故今期和大家分享另一個「老伯與足球」的故事。一位老伯由於喜歡幽靜,決定搬家往郊區,新屋四周環境寧靜,屋前還有一大片空地,景觀開揚。

老伯本來對這新屋十分滿意,誰知住了一周後,便發現一個很大問題。每逢黃昏,有一班小孩放學後,必定聚在他的門前空地踢足球。小孩們喧嘩的叫聲,以及足球撞到屋子的大門及牆身時,發出的「砰砰聲」固然擾人,但更讓老伯懊惱的是,他在門前悉心栽種的植物,被足球打翻了好幾盆。很多人第一個反應必定是對小孩們破口大罵,希望鬧走這群小孩。不過老伯卻沒有這樣做,反而拿出錢包,給每位小孩20元,然後跟他們說:「謝謝你們,你們令這裏變得十分熱鬧,我自己也年輕不少,這些錢是小小心意。」小孩們歡天喜地收下。

然後第二天小孩又來,老伯再派錢,小孩本以為有20元收,誰知老伯說:「不好意思,我退休了,沒有收入,所以只能給10元。」小孩們覺得10元也還可以,又欣然收下後離開了。第三天小孩再來,老伯每人只給5元。第四天,老伯每人只給1元。當小孩只收到1元時說:「我們每天這麼賣力為你表演足球,竟然只有1元,這麼少錢連買一罐汽水也不夠,我們以後也不來了。」從此老伯歡喜地重過幽靜的生活。

老伯很有智慧,巧妙地在不罵人的情況下,達到趕走小孩的目的。他成功將小孩最初純粹為自己開心而玩的「內部動機」,轉化成為金錢而玩的「外部動機」。而小孩們也太過容易受金錢物質的吸引,忘記了來空地玩的初衷。

勿忘初心方得始終

別以為上述故事非現實,我們小時候參加課外活動或運動項目,很多時純粹為喜歡而開始,幹勁十足,廢寢忘餐也在所不惜。日子有功有少許成績也屬正常,很自然會得到大人的讚賞。筆者還記得第一次被老師當眾稱讚,感覺勁爽。有些家長甚至會開出條件,達到甚麼成績會獎甚麼。慢慢便轉移為這些外來的讚美和禮物而努力,忘記了當天那一份真摯樸實的喜歡。

筆者從事保險業多年,眼見很多人入行之初根本不知道甚麼是MDRT榮譽冠冕,但入行後出於公司和老闆的推動和吹捧,慢慢便以這些獎項為目標,為這些東西而做保險。得到固然開心,得不到卻否定自己,更甚者選擇放棄不幹,完全忘記了當初入行的初衷。

激勵有三種:第一種是恐懼(Fear Motivation);第二種是獎賞(Incentive Motivation);最後一種是自我激勵(Self Motivaton)。前2種屬短期激勵方式,所需的獎勵或懲罰必需一次比一次多,才會收到效果,否則當習慣後,激勵效果便會漸漸減退。只有第三種,由內在引發的「自我激勵」,才可持久不衰。所以,作為上級或教練,應發掘下屬工作的自我原動力,或用獎賞及恐懼作開始再引導為自我激勵才是正確做法,別無意中成為故事中的老伯,摧毀同事們的內動力。最後鼓勵大家,當大家迷惘或去到瓶頸位時,不妨還原基本步,回想初衷,享受過程,自然海闊天空,豁然開朗。筆者有一句座右銘送給大家:「做最好的自己,做自己的最好。」

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

