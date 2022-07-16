太古及中國食品向可樂合營 收購內地飲料資產

太古(00019)及中國食品(00506)分別宣布，和可口可樂(美：KO) 訂立協議收購內地飲料資產。兩者合共收購 CCBMH旗下共11間飲料配製及包裝附屬公司股權。其中太古收購南寧、杭州、佛山、武漢、東莞及蘇州公司，中國食品則收購營口、濟南、石家莊、長沙及成都公司。

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太古、可口可樂及中國食品分別持有 CCBMH 41%，38%及21%權益。CCBMH 透過其於中國內地的附屬公司配製及包裝不含汽飲料，包括機能水、果汁、茶飲料、含乳飲料及咖啡，由中國內地各省的裝瓶商負責經銷。股權轉讓將使該等飲料配製及包裝業務轉讓至 CCBMH 的其中兩名股東，即太古及中國食品。於股權轉讓完成後，太古及中國食品將全資擁有位於上述中國內地地點的該等飲料配製及包裝業務。

中國食品在其公告中則表示，交易的總基本代價約為5.4億元人民幣。

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