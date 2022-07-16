  • 33°C
香港時間 : 2022716日 (六) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太古及中國食品向可樂合營 收購內地飲料資產

股樓投資 14:59 2022/07/16

分享：

分享：

太古(00019)及中國食品(00506)分別宣布，和可口可樂(美：KO) 訂立協議收購內地飲料資產。兩者合共收購 CCBMH旗下共11間飲料配製及包裝附屬公司股權。其中太古收購南寧、杭州、佛山、武漢、東莞及蘇州公司，中國食品則收購營口、濟南、石家莊、長沙及成都公司。

【比亞迪盈喜】比亞迪盈喜股價翻身 一度重上300元 料中期純利最多增2倍  詳情請看【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【UNIQLO績優】 首三季純利創歷史新高 上調全年盈利預測三成 迅銷股價飆近一成  詳情請看【下一頁

太古、可口可樂及中國食品分別持有 CCBMH 41%，38%及21%權益。CCBMH 透過其於中國內地的附屬公司配製及包裝不含汽飲料，包括機能水、果汁、茶飲料、含乳飲料及咖啡，由中國內地各省的裝瓶商負責經銷。股權轉讓將使該等飲料配製及包裝業務轉讓至 CCBMH 的其中兩名股東，即太古及中國食品。於股權轉讓完成後，太古及中國食品將全資擁有位於上述中國內地地點的該等飲料配製及包裝業務。

中國食品在其公告中則表示，交易的總基本代價約為5.4億元人民幣。

​​​​​​【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

太古股份公司 A（00019） 港股

上一篇文章

【欣宜 x 教主】麥當勞福利又黎喇！捐款指定金額予香港麥當勞叔叔之家 有機會獲《鄭欣宜 x 盧瀚霆拉闊音樂會》

下一篇文章

【社會創新】第四屆「社創．社區4.0」比賽冠軍出爐 由香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學奪得 加深公眾認識「社會創新」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【內房危機】花旗料爛尾樓業主罷供潮 產生逾5600億人幣不良貸款 3隻內銀股風險較高
【內房危機】花旗料爛尾樓業主罷供潮 產生逾5600億人幣不良貸款 3隻內銀股風險較高
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款