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環球衰退陰霾籠罩 瑞士百達陳東料美國明年第一季或會步入衰退

股樓投資 23:29 2022/07/15

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美國經濟衰退憂慮升溫，甚至擔心會禍延全球。其中，國際油價在上周一度跌穿每桶100美元關口，美國10年期國債息率更見過2.8厘以下，反映市場避險情緒正在上升。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，美國為了遏抑通脹而採取的貨幣緊縮措施，是當前影響全球經濟的主要因素，而市場的關注點亦由通脹，慢慢轉向對經濟衰退的擔憂，預計美國明年第一季或會步入衰退。

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雖然外圍前景黯淡，但中港股市卻有條件抗逆勢。陳東預期，下半年中港股市可看高一綫，瑞士百達亦給予中國股票「增持」評級，以反映中國重啟經濟、實施連串刺激措施。「中國股票前期打壓得很厲害，雖然有一些反彈，但是離之前的水平還有很大的差距，我們對中國股票的看法，從比較謹慎改為樂觀一點。」他說。

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陳東表示，現在從全球來看，對宏觀經濟最主要的影響因素有兩個，分別是美國通脹，以及為了遏抑通脹而採取的貨幣緊縮措施，因為這兩因素顯然是繼續在對全球經濟施壓。而且在過去數星期裏，主要市場的關注點已經從通脹慢慢轉向對未來經濟增長的擔憂。「因為隨着美國聯儲局幾個月之前開始加息，然後在6月份加息75個基點，在這個快速的緊縮過程裏，實際上美國的長期利率已經出現了比較快速的大幅度上揚，這反映在一些對利率較敏感的行業，如房地產和一些耐用消費品等，特別是房地產市場。」

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他進一步解釋，房地產的交易已經明顯下滑，接下來的新房建設也會出現下滑，所以從現在來看的話，對推升通脹上升的因素還沒完全解除，特別是俄烏戰爭持續，對全球的能源供應帶來較大的不確定性情況下，所以大家預期美國聯儲局可能還會繼續緊縮，故此對全球經濟前景，特別是美國和歐洲的經濟前景就會變得更加悲觀。「現在我們的基本看法是美國有可能在明年第一季進入衰退，所以在這種背景下，市場現在出現的反應是完全可以理解。」

現在美國10年期債息降至2.8厘左右，陳東認為美國債息收益率開始下降，正是反映了對經濟衰退的一個預期。「衰退出現的概率一定超過五成。」不過，即使出現衰退，也不會去到像2008年金融危機那種長期低迷的情況。

陳東強調美國經濟出現明顯下滑，應該是對美國聯儲局加息有一定影響，而根據過去的加息速度，他估計6月加息75個基點之後，7月份可能會加息50個基點，當然也可能如市場一些說法加息75基點，畢竟現在處於一個快速加息的過程，但當過了這段期間，到今年下半年或近年底，加息速度就會放緩，預料屆時每次可能加息25個基點，加到年底就差不多達到目標3厘左右的利率水平，到時美國經濟開始進入衰退的狀態，加息就可能會停下來。

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記者：張以正

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