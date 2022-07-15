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【恒大3333】恒大接額外復牌指引　清盤呈請須被撤銷

股市 23:12 2022/07/15

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【恒大3333】恒大接額外復牌指引　清盤呈請須被撤銷

中國恒大 （03333） 上月被一名債權人提出清盤呈請。恒大發公告指，於周三（13日）接獲聯交所額外復牌指引，要求清盤呈請已被撤回或被解除，並且解除了任何清盤人的任命。

恒大指，正在採取合適措施以遵守復牌指引以及相關上市規則 。

首隻境內債違約

另外，恒大境內債「20恒大01」二次展期方案未有獲債券持有人通過。恒大在公告提及，該債券本息兌付日7月8日終，恒大地產未支付相關的本息。這變相正式承認首次有境內債違約。

公告指，恒大地產將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商以期盡快達成債券持有人認 可的解決方案，在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。

「20恒大01」發行規模為45億元人民幣，票面利率為6.98厘，於2023年1月8日到期。

恒大繼續停牌，直至另行通知。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333）

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