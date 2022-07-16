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三大利好因素支持後市 陸東：恒指下半年可挑戰26000點

股樓投資 15:45 2022/07/16

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回歸前夕，恒指一度連升4日，上試22500點，不少二三綫股忽然活躍起來，呈現少有的強勢。雖然在過去一周港股又再回落，浮浮沉沉，看似沒一個清晰的前景。「星級分析員」陸東向來投資有法，他接受本刊獨家專訪時稱，有三大利好因素支持後市，恒指下半年可挑戰26000點，「股市要向上，一定來自估值擴張，如果大家看以往恒指平均市盈率14至15倍，有條件上望26000點。」

過去一年，陸東已甚少接受媒體訪問，相信很多讀者難忘給他「塞錢入袋」的經驗。比如，2021年初叮囑大家不要在30000點高追，又建議趁高沽出港交所（00388），「我覺得你現在沽出，將來一定買得返，港交所在550元，估值高於平均值3.5個標準差，是個離譜的估值。」結果，港交所往後有一段時間在400元以下徘徊。

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陸東坦言，本來預估港股上半年會在18000點至21000點的區間上落，惟大市在4至6月已拒絕再落，市況顯然比預期中好，下半年表現可能更有睇頭，主要有三大利好因素支持。第一，港股早前「全民皆淡」，幾乎沒有人看好股票，使得這個資產類別的持倉偏低，「看淡市場的人太多，現在想搵一個好友都很難。」

這個亦難怪，外圍的負面消息不絕，美國聯儲局立場極「鷹」，繼6月加息0.75厘後，普遍預期7月會再加0.75厘，大行估計明年可能加息至4厘水平，由於聯儲局以近30年來最快的速度來加息，投資者改為憂慮衰退風險升溫，唯恐美股遠未見底，多少會影響港股的投資氣氛。

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他覺得，美股確實有機會未跌完，但不至於出現崩圍式的熊市，後市不用看得太淡。「我估今年標普500指數高低波幅有30%，即是仍有10%跌幅，我比較傳統，大市下跌30%以內只是調整，30%以上再配合大成交才是熊市，我認為美國不似出現熊市，其實調整三成很正常，畢竟美股上升十多年未停過，不用大驚小怪。美國最大風險是2024年特朗普（Donald Trump）再當選，隨時會世界大戰。」陸東說。

第二，加息預期或在下半年見頂。在他看來，當下的通脹主要來自人為成因，根本可用政治方法解決，毋須動用太多的經濟手段。其中，特朗普時代對華實施的懲罰性關稅，便是一例，或可透過降關稅，紓緩通脹及加息的壓力。「我曾經看過一份研究，美國對華實施關稅，有90%以上是由美國消費者埋單，這一點我有親身感受，因我坐幾間上市公司的董事會，有一兩間做美國生意，客戶要公司孭部分關稅，但這些公司原本只賺幾個百分點，怎樣孭得起25%關稅，寧願不做美國生意，最後都是由美國客戶承擔。」

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最近美國政府多次放風，欲向對華關稅入手。財長耶倫（Janet Yellen）表示，當局正考慮調整對華進口商品徵收的關稅，以降低物價，緩解處於40年高位的通脹率，「我覺得加息預期會逆轉，且看美國總統拜登（Joe Biden）與習近平的會談，如何搵個下台階來減低關稅。」據白宮國家安全顧問蘇文利（Jake Sullivan）稱，中美元首預料在未來數周內進行對話。

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第三，香港回歸祖國25年，理應有更多的政策沖喜，利好本港經濟及股市。「我希望有些利好經濟、通關和從商的措施，最近放風當局會見了外國商會，可能會有局部的通關，但我估不會像2003年開放自由行，會是比較針對性的措施。」
除了通關措施，以及將合資格ETF納入「滬深港通」外，坊間傳「七一」會送的大禮包，還有港股通擴容納入包括阿里巴巴（09988）在內的第二上市公司；中概股回港上市便捷通道；港股通取消或降低50萬元人民幣的門檻等。大摩報告也指，在港第二上市的中概股納入港股通，將是下一個潛在催化劑，若在「七一」期間公布，將體現資本市場進一步開放。

不過，陸東特別提醒恒指目標看26000點，本屬最樂觀的預測，很視乎上述的預期有否兌現，好像「七一」後有無利好政策即將出台。畢竟，港股的基本面沒有起色，企業盈利增長動力在減慢中，下半年盈利預測尚有下調壓力，故下半年大市向上，主要靠消息推動估值擴張，大市氣氛好壞才是關鍵。「如果大家看以往恒指歷史平均市盈率14至15倍，確實有條件上望26000點，但盈利比較難估，一方面港美息差擴闊，本地銀行盈利上升，有利股市，另一方面，中國放水，可能有政策性貸款，內銀股盈利會轉差。本地發展商至多持平，公用股涉及民生，加價困難，科技股的政策未穩定，阿里、騰訊控股（00700）未必出現重估。因此，未來6個月能見26000點，算是很樂觀了。」

 

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記者：張以正

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