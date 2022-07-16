市況反覆揀啱高息股 投資回報更吸引 跟「星級分析員」陸東買呢幾隻股

想投資，應該買樓定買股票好？這是經常聽到一些投資者提出的疑問。「星級分析員」陸東雖對本港樓市不是看得太淡，但作為投資卻有保留，因為租金回報僅1厘多，反觀市面不乏派7、8厘息的高息股，投資回報更加吸引。

陸東相信下半年港股會轉勢，可見26000點，若與現階段相比，還有4,000點的漲幅，說到哪些板塊可以成為這個升市動力？他認為是一些經濟復甦、消費和銀行股。「其實不用看得太緊，就如阿里巴巴（09988）不用重上300元，只要正常少少回到160元、170元其實已相差很遠，又如騰訊若可回到500元，這些股份當日把指數拖了下來，同樣可以帶回上去，不是沒可能的。」

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過去內地對多個行業進行監管，而每個榜上有名的行業都出現慘不忍睹的局面。就說內房和教育板塊，到底其目的何在？陸東直言原因好簡單，「內地實行一孩政策多年，近年陸續放寬兩孩政策、三孩政策，卻未見生育率上升，而從調研中得悉大眾不願生育緣於樓價貴和高昂的教育費，於是政府就針對這兩個行業進行調控，藉以解決住房貴，讀書貴的問題。」他強調政府絕非要攪死這些行業，只是調節商業模式需時。

或者去年中央對互聯網行業的監管，幾隻科網股龍頭股價應聲下跌，投資者難免會有點戒心。陸東認為過去行業沒有規管，競爭激烈都在燒銀紙搶市佔率，在體系中形成壟斷，「其實別怪中央去監管，反而是要怪他做得太遲，應該一早就去做。雖然股價受挫，但長遠行業的大趨勢仍在，從前預期增長好快，現在增長則比較緩慢，但我對阿里巴巴和騰訊（00700）都有信心，反而美團（03690）就有點戒心，因為在疫情爆發，很多人叫外賣的時候都不賺錢，將來正常化之後點賺錢？所以投資者要衡量風險與回報，新經濟股不可以一概而論，要揀市場地位，地位的穩固性，以及護城河夠唔夠闊等。」

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向來投資有道的陸東當然也不會吝嗇跟讀者分享他目前的持股，他表示近來買股可留意一些具經濟復甦概念和派息穩定的高息股，包括華電國際（01071）、港交所（00388）、永達汽車（03669）、越秀交通（01052）、中信國際電訊（01883）等。

先說華電國際，這隻股份陸東幾年前已經推介，他解釋買他正因看好經濟復甦，「華電國際是一間煤電企業，過去因為煤價高企令盈利轉差，不過，即使整個經濟慢下來，隨着山西部分停產煤礦可以重開，供應增加都可令煤價下跌，公司自然可受惠其中。」

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港交所可謂是陸東愛股之一，他經常以此解釋：「澳門有6個賭牌，但香港得1個，一定會很值錢，除非自身經營出問題，否則這是一條長期上升的黃金大道。」陸東早前在高位520元把港交所沽清，再在320元補回來，「本來我以為港交所會跌穿300元，結果沒有跌穿我又買回來。」那麼澳門賭股又如何？陸東覺得這類股份在疫情再度爆發都沒有出現大跌，盡管行業前景似乎不會好，但又不會跌到那裏去，現在賭場無客，每天開門就在燒銀紙，在可見將來都不是一盤好生意。

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此外，陸東又初次提及永達汽車，他笑言買了不少，而吸引他的原因除了達7厘的派息率，其在內地經銷的寶馬（BMW）也具一定吸引力。「永達汽車只得逾4倍PE，第二是寶馬在未來1、2年電動車推出得好好，加上重點在上海市場，相信只要上海結束封城，市民可以再出去逛街，股價有望被炒高。」

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記者：張以正