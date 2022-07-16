【滙豐00005】滙控傳將加快退出非核心市場 包括法國和德國

滙控（00005）將加快退出非核心市場，並向亞洲業務部署更多資金，以回應主要股東中國平安（02318）提出的分拆亞洲業務要求。據悉，滙控擬出售的非核心資產包括法國及德國的業務。

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中國平安早前呼籲滙控分拆主要的亞洲業務，以釋放長期價值及降低地緣政治風險。其後滙控聘請小型投資銀行Robey Warshaw擔任顧問，協助進行內部評估，以審視有關建議。

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記者：張以正