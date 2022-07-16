馬斯克反對Twitter要求加快終止收購案審理程序 要求明年2月開審

引述外電報道，Twitter要求法院加快處理Tesla終止收購案，在9月中旬前開庭審理。Tesla行政總裁馬斯克向法院提交的文件顯示，他希望有時間為今次具爭議性的訴訟做準備，反對加快審理案件。

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馬斯克團隊指，關於假帳號和垃圾郵件帳號的核心爭議需時發掘，應該等到明年2月審理案件，並認為加快審判是Twitter掩蓋在假賬戶方面問題的最新策略。

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Twitter近日起訴Tesla行政總裁馬斯克違反440億美元收購協議，要求美國特拉華州法院命令後者按照交易協議以每股54.2美元收購Twitter。

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記者：張以正