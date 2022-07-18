近日，有數家銀行宣布提高按揭貸款的「封頂率」，所講的「封頂率」是指客戶採用的浮息按揭時，不論是用最優惠利率（Prime Rate，P）或是用香港銀行同業拆息率（HIBOR，H）來計算利率時銀行收取的最高利率。目前，大部分銀行的封頂率是2.5厘，但已經有數家銀行將封頂率提高至2.75厘、2.85厘，銀行這樣做當然是為了保護自己在目前加息環境的利益，特別是中小型銀行，用以借貸的資金主要來自向大銀行拆借，如果銀行同業拆息率（H）上升，升超過封頂率，銀行就做蝕本生意。

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美國加息推升港元拆息

一般而言，中小型銀行的按揭利率會是H+1.3厘，如果封頂率維持在2.5厘而H率超過1.2厘，銀行的利潤也會有所下降，暫時仍未有大銀行提高封頂率，理由是大銀行，用以借貸的資金來自客戶的存款，而銀行至今仍然支付極低的存款利率。但是不排除聯儲局不斷加息之後，港元的拆息率也會上升，那麼，香港銀行同業拆息利率很可能就會高於1.2厘，那時候，相信多數銀行不但會提升封頂率，也會加P率，目前，因為一般銀行會以P-3厘為P率按揭的計算方法，來制定客戶的按揭利率，如果P為5厘，則P-3厘依然是2厘，低於封頂位。但是，如果P加到5.5厘以上，那麼P-3厘就會超過2.5厘。

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買樓者要留心按揭條款

今年7月27日，聯儲局又將議息，一般估計會加0.75厘，還有9月又再議息……因此，加P率的可能性大增，H率也很自然會上升，最終，不論是大銀行還是小銀行，都會調高按揭貸款的封頂位。幸好，一般而言，提高封頂率只針對新造的按揭，因此，對仍然在猶豫不決，是否決定買樓的人來說，趕在銀行提高封頂率之前拍板決定也是買樓應該考慮的因素之一，而且，因為現在已經有數家銀行開始調升按揭貸款的封頂率，買樓者在尋求按揭安排時，也該比較一下整體的按揭合約條款。

還有，香港也經常有人喜歡每隔數年就安排一次轉按。將按揭合約由一家銀行轉到另一家銀行，理由是銀行之間為了搶生意，往往會對轉按者提供一些甜頭，包括現金回贈，提升貸款額……將來，當銀行之間普遍都調高按揭封頂率後，轉按就帶來了被逼面對較高封頂率的風險，轉按變成無利可圖。今後，封頂率也會成為轉按，選擇按揭貸款銀行必須考慮的因素。

節錄於769期《iMoney》置業安居

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