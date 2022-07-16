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人行原行長戴相龍：今年GDP增長可能超過4.5％ 明年可適當擴大財政赤字

股樓投資 18:36 2022/07/16

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中國人民銀行原行長戴相龍出席中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會上表說：「今年3、4季度和上年同期相比會有5%以上的增長，全年增長可能超過4.5%。」。

他表示，對全年經濟增長目標的設定，在1994年前是「計劃增長目標」，1995年稱之為「宏觀調控目標」，1999年後一直稱為「預期增長目標」。今年經濟預期增長目標是5.5%左右，其中一季度經濟增長4.8%，但由於新冠疫情在上海、北京等地出現，加上國際形勢發生巨大變化，導致二季度經濟增長大幅下滑到0.4%。
 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

戴相龍表示，當前疫情已控制住，各地各部門正在落實促進經濟發展的各項措施。其中，地方政府發行的3.5萬億元的專項債券和開發性和政策性金融機構增發1.1萬億元貸款，重點用於各項基本建設，這些投資的增加將降低房地產投資下降對經濟增長的壓力。

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消費和進出口方面，下半年居民消費會比去年大幅度增加。美國和西方各國發生嚴重通貨膨脹，進口需求擴大，人民幣相對貶值，這將促使我國下半年進出口和順差比去年增加。他建議，短期政策和長期政策要相銜接，爭取今年經濟增長取得較好成，明年增長超過今年。要完善與「房住不炒」相適應的房地產業發展政策，支持城鄉居民對住房的合理需求。

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

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記者：張以正

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