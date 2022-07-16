新盤搶客 二手觀望氣氛濃 馬鞍山海典居持貨20年升值2.2倍

雖然近日本港確診數字持續攀升，難免影響到樓市氣氛。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，近日確診數字增加，加上新盤搶客，二手市場觀望氣氛濃，馬鞍山區本月暫錄約22宗成交，對比上月同期錄約35宗明顯減少，其中海典居最本月錄約1宗成交，單位為3座中層B室，單位建築面積1375平方呎，實用面積1066平方呎，3房連套房間隔，放盤時開價約1650萬元，議價後以1600萬元易手，實用平均呎價15009元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據介紹，原業主於2002年以495萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位賬面獲利約1105萬元離場，單位升值約2.2倍。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正