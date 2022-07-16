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新盤搶客 二手觀望氣氛濃 馬鞍山海典居持貨20年升值2.2倍

股樓投資 20:47 2022/07/16

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雖然近日本港確診數字持續攀升，難免影響到樓市氣氛。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，近日確診數字增加，加上新盤搶客，二手市場觀望氣氛濃，馬鞍山區本月暫錄約22宗成交，對比上月同期錄約35宗明顯減少，其中海典居最本月錄約1宗成交，單位為3座中層B室，單位建築面積1375平方呎，實用面積1066平方呎，3房連套房間隔，放盤時開價約1650萬元，議價後以1600萬元易手，實用平均呎價15009元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

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據介紹，原業主於2002年以495萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位賬面獲利約1105萬元離場，單位升值約2.2倍。

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記者：張以正

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