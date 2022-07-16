  • 30°C
香港時間 : 2022716日 (六) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟面臨下行壓力　易綱：人民銀行將有力支援實體經濟

股樓投資 21:25 2022/07/16

分享：

分享：

中國人民銀行行長易綱在二十國集團財長及央行行長會議中發言談及中國濟金融當前形勢，指中國通脹較低，預期保持穩定，惟受疫情及外部衝擊的影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支援。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁】

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  • ​​​​​​

易綱續指，人民銀行會繼續牽頭做好制定轉型金融政策框架等工作，與各方共同推進落實《G20可持續金融路線圖》，發揮好金融在支持碳達峰、碳中和的重要作用。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 中國 中國人民銀行 IPO 港股

下一篇文章

新盤搶客 二手觀望氣氛濃 馬鞍山海典居持貨20年升值2.2倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【億萬富豪】比爾蓋茲宣布捐出全副身家　退出富豪榜
【億萬富豪】比爾蓋茲宣布捐出全副身家　退出富豪榜
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款