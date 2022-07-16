中國經濟面臨下行壓力　易綱：人民銀行將有力支援實體經濟

中國人民銀行行長易綱在二十國集團財長及央行行長會議中發言談及中國濟金融當前形勢，指中國通脹較低，預期保持穩定，惟受疫情及外部衝擊的影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支援。

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易綱續指，人民銀行會繼續牽頭做好制定轉型金融政策框架等工作，與各方共同推進落實《G20可持續金融路線圖》，發揮好金融在支持碳達峰、碳中和的重要作用。

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記者：張以正