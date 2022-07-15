【新股IPO】微創腦科學2172首日掛牌微跌0.2% 收市報24.6元

由微創醫療（00853）微創腦科學（02172）首日掛牌，股價較招股價24.64元升0.2%，報24.7元，最高曾見25.4元，低見24.35元，收市報24.6元，較招股價跌0.2%；全日成交326萬股，涉資8,071萬元。

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微創腦科學是內地神經介入醫療器械公司，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。是次上市以每股24.64元發售1370萬股，並已引入Harvest及新華網為基石投資者合共認購890.5萬股。

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該股公開發售部份錄得逾44倍超額認購，一手中籤率僅4.88%；集資所得主要用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄與急性缺血性腦卒中治療和通路產品；將相關產品商業化；用於擴張製造設施以擴大生產規模；用於擴大全球影響力，以及透過戰略收購、投資、合作或該等策略結合以優化產品組合。

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記者：張以正