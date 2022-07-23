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【百年Victorinox】數碼轉型兼注重可持續　助Victorinox再走多百年

商業 11:00 2022/07/23

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「創業難守業更難」，生意要傳幾代且愈做愈好，更是不容易。Victorinox已傳至第四代，兩人也希望繼續傳承下去。ＶVictorinox市場營銷總裁Veronika Elsener指出，家族的理念、熱誠及基礎，是品牌繼續發展原動力。「當然，員工對品牌的發展也相當重要。」而家族成員與員工之間能維持緊密合作，更是重中之重。

疫情下，不少Victorinox的門市曾停業。(受訪者提供)

Victorinox的工廠沒有也不需使用燃料發電、製暖。(受訪者提供)

【百年Victorinox】百年品牌成功法則：預留儲備隨時應對改變　

其行政總裁Carl Elsener表示，家族代代都有一個共同理念，就是堅持人才、顧客、產品及品牌是發展的四大支柱。他回憶，小時候已在長輩引領下，了解家族生意及產品，成長與生意可說融合在一起。要贏取顧客對品牌的心，先要家族成員對品牌付出真心。

我們瑞士公司很重視傳統，但更重視傳統與創新的平衡。

家族生意轉型 迎來AI數據分析
家族生意不等於保守，Veronika 強調，數碼轉型是未來發展的「必需品」。她指該公司由供應鏈、生產、銷售及服務都在進行數碼轉型，而自動化、人工智能及數據分析更是當中重點。而過程中有專門團隊帶領，並有清楚的路綫圖。

不少企業在轉型中也面對太多數據，不知如何處理。Veronika 強調，必須有統一的儲存點及數據池，方便統一管理、進行分析。

不單止要知如何收集，更要懂得利用，明白哪些數據有助分析生意、協助做決策。

注重可持續 廢棄鋼百分百重用　產品耐用變相減廢
家族企業能維持百年，策略貼地亦相當重要。Carl 及Veronika認同，在經濟發展的同時，也要在保護生態、社會發展上取得平衡。他指品牌一直也有留意環保的重要性，尤其是產品生產過程中，更注意減少碳排放及對生態的影響。如現時使用的鋼，有95%是可重用；而在生產過程中，總不能避免出現鋼廢棄物，已找到了方法，令所有廢棄的鋼可100%重用。

瑞士冬天頗為寒冷，室內都需要開暖氣，但品牌的工廠則利用生產期間產生的熱力來保暖整個總部，供暖供熱水，工廠沒有也不需使用燃料發電、製暖。他更表示，產品的耐用性也是環保的一環。品牌的刀具生產目標是耐用，且要易於維修，顧客就毋須棄掉刀具，變相減少製造廢物。

本報記者：梁巧恩

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