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【航空股】國航東航南航預告巨虧　料上半年合共虧損最多526億人幣

股市 22:04 2022/07/15

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國航 （00753） 、東航 （00670） 、南航 （01055） 等內地三大航空公司皆預告今年上半年錄得歸屬股東淨虧損，合計規模最多達526億元人民幣。

國航發盈利預警，預計公司今年半年度（1至6月）將虧損，預計歸屬於上市公司股東的淨虧損約185億至210億元人民幣，較去年同期淨虧損67.86億元人民幣擴大。國航解釋，今年上半年，受疫情持續影響，全球航空業整體仍處於虧損狀態。特別是今年以來國內疫情多點散發，導致國內航線投入大幅減少；國際航線投入仍持續受限。油價攀升，滙率波動進一步加劇了公司效益改善難度。

東航預計今年半年度（1至6月）歸屬於上市公司股東的淨虧損約為170億元至195億元人民幣，較去年同期淨虧損為52.08億元人民幣擴大。東航稱，上半年受疫情反覆衝擊，民航面臨前所未有的困難局面，民航運輸生產跌入低谷，運輸總周轉量293.4億噸公里，為2019年同期46.7%， 旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。公司總部位於上海，經歷了疫情衝擊的嚴峻挑戰，同時，國際油價大幅攀升和人民幣兌美元滙率貶值等，也進一步加重公司的成本壓力。 

南航預計今年半年度（1至6月）歸屬於上市公司股東的淨虧損為102億至121億元人民幣，較去年同期淨虧損46.88億元人民幣擴大。南航指，期內，國內民航業受疫情反覆、油價高企、人民幣貶值等多重衝擊影響。今年上半年公司運力投入和收入客公里同比分別降34.3%和42.6%，與2019年同期相比分別降54.8%和64.8%。

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